''Для кого цей цирк?'' Путін розлютив росіян своєю побожністю

Президент Росії Володимир Путін нарвався на критику своїх громадян через відвідування церкви.

Так, у мережі з'явилося відео, як він цілує улюблену ікону Петра I "Спас Нерукотворний". "Образ, який був з імператором при заснуванні Петербурга, під час Полтавської битви і при його смерті", – підкреслив у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

Користувачі не оцінили побожності глави російської держави.

Володимир Путін у церкві Скріншт із відео

"Лицемірство мерзенне. Злочини свої ховає за лжевірою, відвідуючи церкви, за лжемилосердям, оточуючи себе хворими дітьми, за лжемиролюбство, ведучи дві війни...", "Для кого цей цирк? Він у Бога не вірить, тільки в ядерну бомбу", – написали вони в коментарях.

Путін і улюблена ікона Петра I "Спас Нерукотворний": Образ, який був з імператором при підставі Петербурга, під час Полтавської битви і при його смерті pic.twitter.com/5KVmiQtfD1 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 6 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Путін був помічений на публіці із перев'язаним пальцем. Про пошкодження політика стало відомо під час його візиту у Спасо-Преображенський собор в Санкт-Петербурзі на Різдво.