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''Для кого цей цирк?'' Путін розлютив росіян своєю побожністю

7.8тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін нарвався на критику своїх громадян через відвідування церкви.

Так, у мережі з'явилося відео, як він цілує улюблену ікону Петра I "Спас Нерукотворний". "Образ, який був з імператором при заснуванні Петербурга, під час Полтавської битви і при його смерті", – підкреслив у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

Користувачі не оцінили побожності глави російської держави.

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Володимир Путін у церкві

Володимир Путін у церкві

Скріншт із відео

"Лицемірство мерзенне. Злочини свої ховає за лжевірою, відвідуючи церкви, за лжемилосердям, оточуючи себе хворими дітьми, за лжемиролюбство, ведучи дві війни...", "Для кого цей цирк? Він у Бога не вірить, тільки в ядерну бомбу", – написали вони в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Путін був помічений на публіці із перев'язаним пальцем. Про пошкодження політика стало відомо під час його візиту у Спасо-Преображенський собор в Санкт-Петербурзі на Різдво.

Читайте всі новини по темі "Різдво" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Різдво
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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andrei andrei
andrei andrei
Путин разозлил? Ну да, когда ваш Петя днюет и ночует с попами-раскольниками, участвует в Соборе, катается в Стамбул...короче, реально вмешивается в церковные дела (при догме конституции о разделенности церкви и государства) это нормально? :-) Путин крещенный (в отличие от иудея вальцмана) - имеет полное право на христианские таинства.
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Скала Богдан
Скала Богдан
Так петя 1 також був,, побожний ", собори розганяв, попів за бороди тягав, з церков знімав дзвони, вирізав мирні міста, але для бидла кацапського він цар, і йому все прощається.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Лживые высеры это основа существования преступной майданной банды. Чем бы похвастались через 5 лет узурпации власти продажные майданные воры, если бы не запустили массированную информационную обработку и так не очень развитых мозгов своих граждан, мифами о "российской агрессии", враждебном русском мире", "кровавом Мордоре" и прочей лживой шелухой?
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