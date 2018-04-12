Девушка случайно засняла на фото призраков старинного замка

В британском Плимуте группа студентов утверждает, что во время посещения старинного замка Тотнес им удалось снять на фото призраков братьев-самоубийц.

Друзья уверены, что в их объектив попали братья, которые покончили с собой во время осады замка, сообщает Plymouth Herald.

Необычный снимок был сделан рано утром. Одна из девушек 19-летняя Хлоя хотела сфотографировать живописный замок, но вместо этого запечатлела два очертания фигур на лошадях.

"Ребята не верили в призраков, да и я сама всегда скептически к ним относилась. Я не думала, что они существуют, пока не увидела их своими глазами," — заявила девушка.

CHLOE ARMSTRONG FACEBOOK

Хлоя убеждена, что ей удалось запечатлеть легендарных защитников Тотнеса.

В городе существует легенда, что братья-рыцари защищали осаждённую крепость. Когда оборона пала, они решили покончить с собой, чтобы не попасть в руки врагам.

Автор снимка рекомендует туристам быть осторожнее во время экскурсии по старинному замку.

"Ходите вместе с группой и избегайте оставаться в одиночестве. Многие из тех, кто побывал в замке, жалуются, что у них остались царапины и синяки", - добавила она.

Как сообщал "Обозреватель", ранее фитнес-тренер заснял на видео призрака Второй мировой.