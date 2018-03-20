Призрак попал на камеру посетителя музея: видео

Англичанин Тони Фергюсон, посетивший военный корабль-музей HMS Victory, который был флагманом адмирала Горацио Нельсона в битве при Трафальгаре в 1805 году, опубликовал в сети видео, на которое якобы угодил призрак.

По словам автора ролика, на палубе корабля он почувствовал, что за ним кто-то следит, но при этом мужчине не удалось разглядеть кого-либо рядом и он включил камеру. При обработке видео Фергюсон заметил женский силуэт, который посчитал призраком жены адмирала Нельсона, рассказал он на YouTube-канале Caters Clips.

HMS Victory Фото: mirror.co.uk

"Я ничего не видел, и если бы там был человек, то я бы сразу положил камеру. Но когда я позже смотрел видео, Фрэнсис Нельсон уже была там. Она прошла прямо через комнату, а затем исчезла, пройдя сквозь стену", - добавил он в описании под видео.

При этом Фергюсон утверждает, что на верхней палубе, которая предназначалась для высших офицеров, ему не первому пришлось встретить призрак жены адмирала.

Ролик посмотрели в более 50 тыс. зрителей. При этом мнения пользователей хостинга расходятся. Некоторые указали на различные доводы, почему силуэт не принадлежит призраку.

"У призраков нет тени", "Выглядит совершенно неестественно, это фейк", - отметили в комментариях.

Корабль HMS Victory, которому исполнилось уже более 250 лет, находится в историческом доке Портсмута с 1922 года и открыт для публики как живой музей.

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