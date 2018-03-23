"Что это за черт?" Фитнес-тренер заснял на видео призрака Второй мировой

В Великобритании тренер по фитнесу Тони Фергюсон заявил что ему удалось заснять паранормальную активность на борту самолёта времён Второй мировой войны.

Как сообщает Mirror, в объектив его камеры попал странный белый объект.

По слухам, в самолете обитает призрак женщины — второго пилота.

Первый свой визит на борт самолета он осуществил в октябре 2017 года. Но в страхе ушёл оттуда после того, как полтергейст опрокинул его камеру.

В марте мужчина заставил себя вернуться обратно. На этот раз в объектив попал странный белый объект.

Во время первого посещения самолёта, расположенного в музее Саутгемптона, 33-летний мужчина сначала услышал серию громких ударов. Когда он снова попросил призрака явиться ему, камера резко упала. Это заинтриговало мужчину и побудило снова вернуться в кабину.

В следующий раз, когда Тони попросил призрака показать себя, в самолёте из ниоткуда взялось белое перо, которое затем исчезло. Сам мужчина признаётся, что с детства охотится за паранормальными явлениями, так как у него есть некий дар притягивать их.

"Я видел, как эта штука появилась и летала перед камерой, она была похожа на белое перо ангела. То, как оно двигалось и как появилось, а затем медленно исчезло на моих глазах, я знал, что это не может быть просто пыль", - рассказал он.

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