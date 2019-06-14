"Що за карлик на підборах?" Путіна висміяли у мережі за зовнішній вигляд

Президент Росії Володимир Путін знову потрапив в епіцентр насмішок через свій зовнішній вигляд, зокрема, зріст.

Цього разу мережу потішило відео, зроблене на саміті Шанхайської організації співробітництва під час офіційного фотографування. Його показав у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

"Церемонія фотографування – між президентом Киргизії і прем'єром Пакистану: Саміт ШОС офіційно почався", – підписав він кадри. На них глава РФ варто по центру, Одако все одно помітно, що він найнижчий між своїми колегами.

Володимир Путін на саміті ШОС (по центру) Скріншот із відео

Користувачі відразу почали іронізувати: "А що за карлик там на підборах стоїть?", "Дикий сором і ганьба!".

Церемонія фотографування - між президентом Киргизії і прем'єром Пакистану: Саміт ШОС офіційно почався pic.twitter.com/LlVezgWZ6S - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 14 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін повеселив мережу знімком, на якому він зображений із сербським лідером Олександром Вучичем, зріст якого становить майже 2 метри.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.