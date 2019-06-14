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"Що за карлик на підборах?" Путіна висміяли у мережі за зовнішній вигляд

7.8тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін знову потрапив в епіцентр насмішок через свій зовнішній вигляд, зокрема, зріст.

Цього разу мережу потішило відео, зроблене на саміті Шанхайської організації співробітництва під час офіційного фотографування. Його показав у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

"Церемонія фотографування – між президентом Киргизії і прем'єром Пакистану: Саміт ШОС офіційно почався", – підписав він кадри. На них глава РФ варто по центру, Одако все одно помітно, що він найнижчий між своїми колегами.

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Володимир Путін на саміті ШОС (по центру)

Володимир Путін на саміті ШОС (по центру)

Скріншот із відео

Користувачі відразу почали іронізувати: "А що за карлик там на підборах стоїть?", "Дикий сором і ганьба!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін повеселив мережу знімком, на якому він зображений із сербським лідером Олександром Вучичем, зріст якого становить майже 2 метри.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Good Valery
Good Valery
Мал клоп да вонюч.!
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Д*билы с обоза как всегда трут неугодные комментарии. Демократия, че...
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1
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CARGO 100
CARGO 100
Зеню померяйте и вместе посмеёмся ...
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
CARGO 100, он хоть каблуки не носит! А ваш еще дома юбку надевает Налабутенах нах....
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