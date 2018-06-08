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"Что за хрень?" Парень с пауком во рту разгневал сеть

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Парень, который спрятал живого паука у себя во рту, вызвал отвращение у пользователей сети.

Ролик опубликовали в Instagram Brown Cardigan, которая ищет смешные фото и видео.

Молодой человек снимал себя в упор, затем медленно открыл рот и выпустил оттуда паука-охотника.

"Ты серьезно, чувак, что за хрень?" — ужаснулись подписчики профиля под видео.

"Черт возьми, что это за дичь!", "Ты мне не нравишься", "Вау. Боже. Зачем?" — удивились другие.

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Подписчики Brown Cardigan начали отмечать под видео своих знакомых, чтобы они оценили умение героя видео, однако не все из них остались довольны. Некоторые назвали видео чертовски отвратительным.

Другие признались, что ролик произвел на них столь неизгладимое впечатление, что ночью их будут мучить кошмары.

Probably one of the worst things ever. #sorry #thatsfucked #imout 👅🕷 @olipalin

Публикация от browncardigan (@browncardigan)

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции "Человек-паук" спас ребенка и попал на камеры.

Объекты
соцсетивидеоInstagram
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