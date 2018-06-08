"Що це в біса таке?" Хлопець з павуком у роті розгнівав мережу

Хлопець, який сховав живого павука у себе в роті, викликав огиду у користувачів мережі.

Ролик опублікували в Instagram Brown Cardigan, яка шукає смішні фото і відео.

Юнак знімав себе в упор, потім повільно відкрив рот і випустив звідти павука-мисливця.

"Ти серйозно, чувак, що за хрінь?" - жахнулися ппідписники профілю під відео.

"Чорт забирай, що це за дичь!", "Ти мені не подобаєшся", "Вау. Боже. Навіщо?" - здивувалися інші.

Новини Павук до жаху налякав австралійку

Передплатники Brown Cardigan почали позначати під відео своїх знайомих, щоб вони оцінили вміння героя відео, однак не всі з них залишилися задоволені. Деякі назвали відео до біса огидним.

Інші зізналися, що ролик справив на них настільки незабутнє враження, що вночі їх будуть мучити кошмари.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції "Людина-павук" врятував дитину і потрапив на камери.