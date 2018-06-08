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"Що це в біса таке?" Хлопець з павуком у роті розгнівав мережу

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Хлопець, який сховав живого павука у себе в роті, викликав огиду у користувачів мережі.

Ролик опублікували в Instagram Brown Cardigan, яка шукає смішні фото і відео.

Юнак знімав себе в упор, потім повільно відкрив рот і випустив звідти павука-мисливця.

"Ти серйозно, чувак, що за хрінь?" - жахнулися ппідписники профілю під відео.

"Чорт забирай, що це за дичь!", "Ти мені не подобаєшся", "Вау. Боже. Навіщо?" - здивувалися інші.

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Передплатники Brown Cardigan почали позначати під відео своїх знайомих, щоб вони оцінили вміння героя відео, однак не всі з них залишилися задоволені. Деякі назвали відео до біса огидним.

Інші зізналися, що ролик справив на них настільки незабутнє враження, що вночі їх будуть мучити кошмари.

Probably one of the worst things ever. #sorry #thatsfucked #imout 👅🕷 @olipalin

Публікація від browncardigan (@browncardigan)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції "Людина-павук" врятував дитину і потрапив на камери.

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