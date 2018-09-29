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"Буквы знакомые ищет": Путин опозорился нелепым видео с книгой

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Президент России Владимир Путин нарвался на волну критики в сети из-за того, что делал вид, что читает Пушкина во время саммита СНГ.

"Путин на саммите СНГ. Читает Пушкина? Что он этим демонстрирует? Актер погорелого театра!" - пишут в комментариях, иронизируя над роликом, опубликованным РИА Новости.

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"Пушкин перевернулся в гробу от такого ху*ловского "читателя", "Плешивый щеголь,враг свободы", "Дешевый понторез", "Может у него там инструкции вставлены на фосмажерные обстоятельства", "А вы заметили, что Вольдемар Плешивый ещё и головой вертит вслед за прочитанными буквами? Видно, что читает по слогам, тот еще чтец", комментируют в сети.

"При амнезии это бывает. Внутри шпаргалка о том, что надо делать и в каких местах подписывать. Весь сценарий изящно поместили в томик Пушкина. Двойная польза - не забудет и солидности в глазах лохов добирает", - предположили в сети.

"Буквы знакомые ищет": Путин опозорился нелепым видео с книгой
"Буквы знакомые ищет": Путин опозорился нелепым видео с книгой
"Буквы знакомые ищет": Путин опозорился нелепым видео с книгой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин озадачил сеть "новым" ростом - он практически сравнялся с Лукашенко.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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