"Буквы знакомые ищет": Путин опозорился нелепым видео с книгой

Президент России Владимир Путин нарвался на волну критики в сети из-за того, что делал вид, что читает Пушкина во время саммита СНГ.

"Путин на саммите СНГ. Читает Пушкина? Что он этим демонстрирует? Актер погорелого театра!" - пишут в комментариях, иронизируя над роликом, опубликованным РИА Новости.

"Пушкин перевернулся в гробу от такого ху*ловского "читателя", "Плешивый щеголь,враг свободы", "Дешевый понторез", "Может у него там инструкции вставлены на фосмажерные обстоятельства", "А вы заметили, что Вольдемар Плешивый ещё и головой вертит вслед за прочитанными буквами? Видно, что читает по слогам, тот еще чтец", комментируют в сети.

"При амнезии это бывает. Внутри шпаргалка о том, что надо делать и в каких местах подписывать. Весь сценарий изящно поместили в томик Пушкина. Двойная польза - не забудет и солидности в глазах лохов добирает", - предположили в сети.

Путин на саммите СНГ. Читает Пушкина? Что он этим демонстрирует? Актер погорелого театра! pic.twitter.com/9cOhmAnG02 — Kseniya Андреева (@akedr) 29 сентября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин озадачил сеть "новым" ростом - он практически сравнялся с Лукашенко.