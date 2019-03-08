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"Бухает, как слон": Медведев нарисовал "чебурек" к 8-му Марта и рассмешил сеть

9.3тЧитать материал на украинском

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев позабавил сеть своим поздравлением с 8 Марта на борту самолета.

Возвращаясь домой из рабочей поездки на Ил-96, он записал обращение к женщинам, начертив в воздухе непонятные каракули вместо цифры "восемь", о которой шла речь.

Российский политик заметил, что цифра "8" похожа на знак бесконечности, в связи с чем он пожелал россиянкам постоянно хорошего настроения и заботы близких. Настроение поднялось у всех, кто посмотрел запись. В сети смеются над нарисованным "бананом" и "чебуреком" "бухающего, как слон" Медведева.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Новости
В России активисты Путина опозорились с феминистками: видео

"Бухает, как слон": Медведев нарисовал "чебурек" к 8-му Марта и рассмешил сеть

"Бухает, как слон": Медведев нарисовал "чебурек" к 8-му Марта и рассмешил сеть

"Бухает, как слон": Медведев нарисовал "чебурек" к 8-му Марта и рассмешил сеть
"Бухает, как слон": Медведев нарисовал "чебурек" к 8-му Марта и рассмешил сеть
"Бухает, как слон": Медведев нарисовал "чебурек" к 8-му Марта и рассмешил сеть

Напомним, в 2013 году президент России Владимир Путин в рамках рабочего визита в Уральский федеральный округ озадачил школьников странным рисунком. Он решил опробовать чудо-доску и, сделав несколько штрихов, нарисовал необычную фигуру со словами: "Это вам на память". Когда недоумевающие ученики поинтересовались, что означает рисунок, президент России спокойно ответил: "Это кошка. Вид сзади".

"Бухает, как слон": Медведев нарисовал "чебурек" к 8-му Марта и рассмешил сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, в России активисты Путина опозорились с феминистками.

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Персона
Дмитрий Медведев
Место
Россия
Теги
Новости России8 Марта
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кулагин сергей
кулагин сергей
Про министерство пропогандонов Украины . Дурному не смишно и самому .
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
пукин нарисовал кошку , вид сзади, а медвед нарисовал пукина, вид сбоку
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кирик вадим
кирик вадим
Что Димон, что плешивый, два депила это сила
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