"Бухает, как слон": Медведев нарисовал "чебурек" к 8-му Марта и рассмешил сеть

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев позабавил сеть своим поздравлением с 8 Марта на борту самолета.

Возвращаясь домой из рабочей поездки на Ил-96, он записал обращение к женщинам, начертив в воздухе непонятные каракули вместо цифры "восемь", о которой шла речь.

Российский политик заметил, что цифра "8" похожа на знак бесконечности, в связи с чем он пожелал россиянкам постоянно хорошего настроения и заботы близких. Настроение поднялось у всех, кто посмотрел запись. В сети смеются над нарисованным "бананом" и "чебуреком" "бухающего, как слон" Медведева.

Дмитрий Медведев

Медведев записал видеопоздравление с 8 марта и нарисовал в воздухе нечто, что по его мнению, является восьмеркой. Похоже на чебурек, проголодался, видимо pic.twitter.com/utMN999xGK — Новости. Как есть (@nourlnews) 8 марта 2019 г.

Напомним, в 2013 году президент России Владимир Путин в рамках рабочего визита в Уральский федеральный округ озадачил школьников странным рисунком. Он решил опробовать чудо-доску и, сделав несколько штрихов, нарисовал необычную фигуру со словами: "Это вам на память". Когда недоумевающие ученики поинтересовались, что означает рисунок, президент России спокойно ответил: "Это кошка. Вид сзади".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России активисты Путина опозорились с феминистками.

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