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"Бухає, як слон": Медведєв намалював "чебурек" до 8-го Березня і розсмішив мережу

9.3тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв потішив мережу своїм привітанням з 8 Березня на борту літака.

Повертаючись додому з робочої поїздки на Іл-96, він записав звернення до жінок, накресливши в повітрі незрозумілі карлючки замість цифри "вісім", про яку йшла мова.

Російський політик зауважив, що цифра "8" схожа на знак нескінченності, в зв'язку з чим він побажав росіянкам постійно гарного настрою і турботи близьких. Настрій піднявся у всіх, хто подивився запис. У мережі сміються над намальованим "бананом" і "чебуреком" "бухаючого, як слон" Медведєва.

Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв

Новини
У Росії активісти Путіна зганьбилися з феміністками: відео

"Бухає, як слон": Медведєв намалював "чебурек" до 8-го Березня і розсмішив мережу

"Бухає, як слон": Медведєв намалював "чебурек" до 8-го Березня і розсмішив мережу

"Бухає, як слон": Медведєв намалював "чебурек" до 8-го Березня і розсмішив мережу
"Бухає, як слон": Медведєв намалював "чебурек" до 8-го Березня і розсмішив мережу
"Бухає, як слон": Медведєв намалював "чебурек" до 8-го Березня і розсмішив мережу

Нагадаємо, в 2013 році президент Росії Володимир Путін в рамках робочого візиту в Уральський федеральний округ спантеличив школярів дивним малюнком. Він вирішив випробувати чудо-дошку і, зробивши кілька штрихів, намалював незвичайну фігуру зі словами: "Це вам на пам'ять". Коли здивовані учні поцікавилися, що означає малюнок, президент Росії спокійно відповів: "Це кішка. Вигляд ззаду".

"Бухає, як слон": Медведєв намалював "чебурек" до 8-го Березня і розсмішив мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії активісти Путіна зганьбилися з феміністками.

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Особа
Дмитро Медведєв
Місце
Росія
Теги
Новини Росії8 Березня
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кулагин сергей
кулагин сергей
Про министерство пропогандонов Украины . Дурному не смишно и самому .
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
пукин нарисовал кошку , вид сзади, а медвед нарисовал пукина, вид сбоку
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кирик вадим
кирик вадим
Что Димон, что плешивый, два депила это сила
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