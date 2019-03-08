"Бухає, як слон": Медведєв намалював "чебурек" до 8-го Березня і розсмішив мережу

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв потішив мережу своїм привітанням з 8 Березня на борту літака.

Повертаючись додому з робочої поїздки на Іл-96, він записав звернення до жінок, накресливши в повітрі незрозумілі карлючки замість цифри "вісім", про яку йшла мова.

Російський політик зауважив, що цифра "8" схожа на знак нескінченності, в зв'язку з чим він побажав росіянкам постійно гарного настрою і турботи близьких. Настрій піднявся у всіх, хто подивився запис. У мережі сміються над намальованим "бананом" і "чебуреком" "бухаючого, як слон" Медведєва.

Дмитро Медведєв

Медведєв записав відеопривітання з 8 березня і намалював в повітрі щось, що на його думку, є вісімкою. Схоже на чебурек, зголоднів, мабуть pic.twitter.com/utMN999xGK - Новини. Як є (@nourlnews) 8 березня 2019 р

Нагадаємо, в 2013 році президент Росії Володимир Путін в рамках робочого візиту в Уральський федеральний округ спантеличив школярів дивним малюнком. Він вирішив випробувати чудо-дошку і, зробивши кілька штрихів, намалював незвичайну фігуру зі словами: "Це вам на пам'ять". Коли здивовані учні поцікавилися, що означає малюнок, президент Росії спокійно відповів: "Це кішка. Вигляд ззаду".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії активісти Путіна зганьбилися з феміністками.

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