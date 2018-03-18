"Блины, лопаты, сжигание чучел": в сети высмеяли начало выборов Путина в России

В сети начали появляться шутки и фотографии о выборах в России, которые 17 марта в 22:00 по киевскому времени официально стартовали на Камчатке и Чукотке.

Пользователи пишут, что судя по камерам, на участках на момент начала голосования практически не было людей, но в урнах уже лежало много бюллетеней.

"Чукотка, УИК №17, людей почти нет, а в урнах уже будто полчище людей проголосовало", - говорится в Twitter Alexander V. Litreev.

То же самое пишет и Лентач.

"Начинаем с классики. В Южно-Сахалинске на избирательный участок только-только запустили первого человека, а бюллетени уже лежат в урнах", - говорится в сообщении.

Также здесь приводится ответ ЦИК: "Это проголосовали члены комиссии, наблюдатели и полицейские, которые работают на этом участке. Они прикрепились к этому же участку по системе "голосование по месту нахождения".

"Остались еще с прошлых выборов", "могли бы уже сразу мешки поставить с этикеткой у кого сколько голосов и расходиться. Только свет зря жгут", "музыканты когда в метро играют, тоже накидывают бумажные купюры, чтоб не тока мелочь сыпали", - шутят пользователи.

Также в соцсетях напоминают, что во время выборов россиян ждет настоящее шоу.

"Завтра на твоём избирательном участке можно будет бесплатно поесть, проверить своё здоровье, поучаствовать в розыгрыше айфона, послушать концерт, проявить себя в спортивных соревнованиях, поиграть в игры, спеть в караоке... Вот только нельзя будет выбрать другого президента", - пишут в Twitter Педантичный Милонов.

"Блины, лопаты, сжигание чучела Собчак, качание на руках председателя комиссии - тоже в наличии? Тогда мы идём к вам..." - ответил пользователь Walter Sobchak.

Кроме того, пользователи шутят, что президентскими выборами в России испортили День святого Патрика.

Как сообщал "Обозреватель", несколько дней назад представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС не будет признавать результаты выборов президента России в оккупированном Крыму.