"Млинці, лопати, спалювання опудал": у мережі висміяли початок виборів Путіна у Росії

У мережі почали з'являтися жарти і фотографії про вибори в Росії, які 17 березня в 22:00 за київським часом офіційно стартували на Камчатці і Чукотці.

Користувачі пишуть, що судячи з камер, на ділянках на момент початку голосування практично не було людей, але в урнах уже лежало багато бюлетенів.

"Чукотка, ДВК №17, людей майже немає, а в урнах уже ніби натовп людей проголосував", - йдеться в Twitter Alexander V. Litreev.

Те ж саме пише і Лентач.

"Починаємо з класики. У Південно-Сахалінську на виборчу дільницю тільки-тільки запустили першу людину, а бюлетені вже лежать в урнах", - йдеться в повідомленні.

Також тут наводиться відповідь ЦВК: "Це проголосували члени комісії, спостерігачі і поліцейські, які працюють на цій ділянці. Вони прикріпилися до цієї ж ділянки за системою "голосування за місцем перебування".

"Залишилися ще з минулих виборів", "могли б уже відразу мішки поставити з етикеткою у кого скільки голосів і розходитися. Тільки світло дарма палять", "музиканти коли в метро грають, теж накидають паперові купюри, щоб не тільки дрібні сипали", - жартують користувачі.

Також у соцмережах нагадують, що під час виборів росіян чекає справжнє шоу.

"Завтра на твоїй виборчій дільниці можна буде безкоштовно поїсти, перевірити своє здоров'я, взяти участь в розіграші айфона, послухати концерт, проявити себе в спортивних змаганнях, пограти в ігри, заспівати в караоке ... Ось тільки не можна буде вибрати іншого президента", - пишуть в Twitter Педантичний Мілонов.

"Млинці, лопати, спалювання опудала Собчак, хитання на руках голови комісії - теж в наявності? Тоді ми йдемо до вас ..." - відповів користувач Walter Sobchak.

Крім того, користувачі жартують, що президентськими виборами в Росії зіпсували День святого Патріка.

Як повідомляв "Обозреватель", кілька днів тому представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявила, що ЄС не визнаватиме результати виборів президента Росії в окупованому Криму.