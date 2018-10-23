"Бессмысленный и беспощадный": бунты в России высмеяли едкой карикатурой

Украинский художник Андрей Петренко высмеял в едкой карикатуре протестное движение в Российской Федерации.
На рисунке изображены два барана, готовящие заговор.
"- Давай бунтовать? - Давай, только тихо, чтобы никто не услышал…" - написано на произведении.
Сам автор прокомментировал карикатуру так: "Русский бунт - бессмысленный и беспощадный...".
Русский бунт - бессмысленный и беспощадный...#карикатура від #Petrenkohttps://t.co/rGPGfmnpFp pic.twitter.com/QEvD0G98hQ— kE? (Andryi #Petrenko) (@kequestion) 23 октября 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ядерные угрозы Путина высмеяли в карикатуре.