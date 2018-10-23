"Бессмысленный и беспощадный": бунты в России высмеяли едкой карикатурой

Украинский художник Андрей Петренко высмеял в едкой карикатуре протестное движение в Российской Федерации.

На рисунке изображены два барана, готовящие заговор.

"- Давай бунтовать? - Давай, только тихо, чтобы никто не услышал…" - написано на произведении.

Сам автор прокомментировал карикатуру так: "Русский бунт - бессмысленный и беспощадный...".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ядерные угрозы Путина высмеяли в карикатуре.