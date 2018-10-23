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"Бессмысленный и беспощадный": бунты в России высмеяли едкой карикатурой

3.6тЧитать материал на украинском

Украинский художник Андрей Петренко высмеял в едкой карикатуре протестное движение в Российской Федерации.

На рисунке изображены два барана, готовящие заговор.

"- Давай бунтовать? - Давай, только тихо, чтобы никто не услышал…" - написано на произведении.

Сам автор прокомментировал карикатуру так: "Русский бунт - бессмысленный и беспощадный...".

"Бессмысленный и беспощадный": бунты в России высмеяли едкой карикатурой

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ядерные угрозы Путина высмеяли в карикатуре.

Персона
Андрей Петренко
Место
Россия
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Точно такую же картинку можно нарисовать и про Украинушку. Даже две, с продолжением получится. На второй барашки будут острижены и сидеть под вывеской Мясо для АТО!
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Не хватает пляхана, свалки и ватотроллей на фоне, орущих что все заебись)))
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Галицький Данило
Галицький Данило
Уважаемый автор, неподскажешь, рога баранам кто поотшибал?
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