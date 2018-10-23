"Безглуздий і нещадний": бунти у Росії висміяли їдкою карикатурою

Український художник Андрій Петренко висміяв їдкою карикатурою протестний рух у Російській Федерації.
На малюнку зображені два барани, які готують змову.
"— Давай бунтувати? — Давай, тільки тихо, щоб ніхто не почув..." — написано на роботі.
Автор прокоментував карикатуру так: "Російський бунт — безглуздий і нещадний...".
Російський бунт — безглуздий і нещадний... # карикатура від #Petrenko https://t.co/rGPGfmnpFp pic.twitter.com/QEvD0G98hQ— kE? (Andryi #Petrenko) (@kequestion) 23 жовтня 2018 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ядерні загрози Путіна висміяли у карикатурі.