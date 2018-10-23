"Безглуздий і нещадний": бунти у Росії висміяли їдкою карикатурою

Український художник Андрій Петренко висміяв їдкою карикатурою протестний рух у Російській Федерації.

На малюнку зображені два барани, які готують змову.

"— Давай бунтувати? — Давай, тільки тихо, щоб ніхто не почув..." — написано на роботі.

Автор прокоментував карикатуру так: "Російський бунт — безглуздий і нещадний...".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ядерні загрози Путіна висміяли у карикатурі.