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"Безглуздий і нещадний": бунти у Росії висміяли їдкою карикатурою

3.5тЧитати матеріал російською

Український художник Андрій Петренко висміяв їдкою карикатурою протестний рух у Російській Федерації.

На малюнку зображені два барани, які готують змову.

"— Давай бунтувати? — Давай, тільки тихо, щоб ніхто не почув..." — написано на роботі.

Автор прокоментував карикатуру так: "Російський бунт — безглуздий і нещадний...".

"Безглуздий і нещадний": бунти у Росії висміяли їдкою карикатурою

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ядерні загрози Путіна висміяли у карикатурі.

Особа
Андрій Петренко
Місце
Росія
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Точно такую же картинку можно нарисовать и про Украинушку. Даже две, с продолжением получится. На второй барашки будут острижены и сидеть под вывеской Мясо для АТО!
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Не хватает пляхана, свалки и ватотроллей на фоне, орущих что все заебись)))
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Галицький Данило
Галицький Данило
Уважаемый автор, неподскажешь, рога баранам кто поотшибал?
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