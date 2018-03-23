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В мире бурно спорят, какого цвета теннисный мяч

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Пользователи соцсетей из разных уголков мира подключились к активным дискуссиям на тему того, какого же на самом деле цвета стандартные теннисные мячи: одни твердят, что зеленого, другие склоняются к желтому.

Интересен тот факт, что оттенок мячей является стандартным и не меняется уже множество лет, однако, как оказалось, люди воспринимают его совершенно по-разному.

Это и вызвало споры пользователей соцсетей. Люди стали сравнивать оттенок мячей на солнце и в тени, уточнять цвет в графических редакторах и даже подключать к спору знаменитостей спорта.

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Один из самых известных теннисистов современности Роджер Федерер решил положить конец спорам, заявив во время встречи с фанами, что цвет мяча является "без сомнений желтым".

Но даже мнение швейцарца не успокоило пользователей соцсетей, так и не определившихся, желтый или зеленый.

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