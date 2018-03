В мире бурно спорят, какого цвета теннисный мяч

Пользователи соцсетей из разных уголков мира подключились к активным дискуссиям на тему того, какого же на самом деле цвета стандартные теннисные мячи: одни твердят, что зеленого, другие склоняются к желтому.

Интересен тот факт, что оттенок мячей является стандартным и не меняется уже множество лет, однако, как оказалось, люди воспринимают его совершенно по-разному.

Это и вызвало споры пользователей соцсетей. Люди стали сравнивать оттенок мячей на солнце и в тени, уточнять цвет в графических редакторах и даже подключать к спору знаменитостей спорта.

Один из самых известных теннисистов современности Роджер Федерер решил положить конец спорам, заявив во время встречи с фанами, что цвет мяча является "без сомнений желтым".

OKAY ITS OFFICIAL MY DAD JUST ASKED @rogerfederer IF TENNIS BALLS ARE YELLOW OR GREEN AND HE SAID THEY ARE YELLOW pic.twitter.com/EXdXRr0oFa