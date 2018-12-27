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''Абсурд боброедки'': пропагандистов Кремля разнесли за шоколадный троллинг со шпилем

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Российский телеканал "Дождь" получил в подарок сделанный из шоколада Солсберецкий собор, отправленный от имени пропагандистского канала Russia Today.

Об этом сотрудники компании сообщили в Twitter, опубликовав фото шоколадной фигурки в праздничной упаковке с логотипами RT.

Отметим, собор в Солсбери фигурирует в фейковом интервью отравителей российского экс-шпиона Сергея Скрипаля Александра Мишкина (Александр Петров) и Анатолия Чепиги (Руслан Боширов). Сотрудники ГРУ общались с главным редактором Russia Today Маргаритой Симоньян и уверяли, что приехали в Великобританию якобы для того, чтобы "посмотреть шпиль собора".

Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян

cont.ws

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''Абсурд боброедки'': пропагандистов Кремля разнесли за шоколадный троллинг со шпилем

Скриншот

''Абсурд боброедки'': пропагандистов Кремля разнесли за шоколадный троллинг со шпилем

Скриншот

В сети отреагировали на новость и отметили глупость и жестокость шутки.

"Кажется, это называется #большеада", — написал в Twitter блогер с ником "Здесь Шепелин".

"Боброедка хочет тему до абсурда довести", "Смешно дебилам, что народ в Англии потравили", "Я бы на вашем месте не ела... Мало ли", "Надо Марго отправить копию керченского моста из обрезок кинолент", "Вот на что деньги налогоплательщиков уходят..." — пишут в комментариях.

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''Абсурд боброедки'': пропагандистов Кремля разнесли за шоколадный троллинг со шпилем
''Абсурд боброедки'': пропагандистов Кремля разнесли за шоколадный троллинг со шпилем
''Абсурд боброедки'': пропагандистов Кремля разнесли за шоколадный троллинг со шпилем
''Абсурд боброедки'': пропагандистов Кремля разнесли за шоколадный троллинг со шпилем
''Абсурд боброедки'': пропагандистов Кремля разнесли за шоколадный троллинг со шпилем

Напомним, журналисты проанализировали рассказ Петрова и Боширова в интервью и нашли доказательства его неправдивости. Так, граждане РФ допустили много неточностей и ошибок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандистку Симоньян осудили за ложь о предполагаемом отравителе экс-шпиона Сергея Скрипаля Руслане Боширове.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Темы
Отравление Скрипаляроссийская пропаганда
Персона
Маргарита Симоньян
Место
Россия
Теги
фотографиискандалыкурьезпропаганда
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