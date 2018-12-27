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''Абсурд боброїдки'': пропагандистів Кремля рознесли за шоколадний тролінг зі шпилем

3.5тЧитати матеріал російською

Російський телеканал "Дождь" отримав у подарунок зроблений із шоколаду Солсберецький собор, відправлений від імені пропагандистського каналу Russia Today.

Про це співробітники компанії повідомили у Twitter, опублікувавши фото шоколадної фігурки в святковій упаковці з логотипами RT.

Відзначимо, собор у Солсбері фігурує у фейковому інтерв'ю отруйників російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля Олександра Мішкіна (Олександр Петров) і Анатолія Чепіги (Руслан Боширов). Співробітники ГРУ спілкувалися з головним редактором Russia Today Маргаритою Симоньян і запевняли, що приїхали до Великобританії нібито для того, щоб "подивитися шпиль собору".

Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян

cont.ws

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''Абсурд боброїдки'': пропагандистів Кремля рознесли за шоколадний тролінг зі шпилем

Скріншот

''Абсурд боброїдки'': пропагандистів Кремля рознесли за шоколадний тролінг зі шпилем

Скріншот

У мережі відреагували на новину і відзначили безглуздість і жорстокість жарту.

"Здається, це називається #більшепекла", — написав у Twitter блогер із ніком "Здесь Шепелин".

"Боброїдка хоче тему до абсурду довести", "Смішно дебілам, що народ в Англії потруїли", "Я б на вашому місці не їла... Раптом що", "Треба Марго відправити копію керченського мосту з обрізок кінострічок", "Ось на що гроші платників податків йдуть..." — пишуть у коментарях.

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''Абсурд боброїдки'': пропагандистів Кремля рознесли за шоколадний тролінг зі шпилем
''Абсурд боброїдки'': пропагандистів Кремля рознесли за шоколадний тролінг зі шпилем
''Абсурд боброїдки'': пропагандистів Кремля рознесли за шоколадний тролінг зі шпилем
''Абсурд боброїдки'': пропагандистів Кремля рознесли за шоколадний тролінг зі шпилем
''Абсурд боброїдки'': пропагандистів Кремля рознесли за шоколадний тролінг зі шпилем

Нагадаємо, журналісти проаналізували розповідь Петрова і Боширова в інтерв'ю та знайшли докази її неправдивості. Так, громадяни РФ допустили багато неточностей і помилок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пропагандистку Симоньян засудили за брехню про передбачуваного отруйника екс-шпигуна Сергія Скрипаля Руслана Боширова.

Читайте всі новини по темі "Отруєння Скрипаля" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Отруєння Скрипаляросійська пропаганда
Особа
Маргарита Сімон'ян
Місце
Росія
Теги
фотографиискандаликурйозпропаганда
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