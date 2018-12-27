''Абсурд боброїдки'': пропагандистів Кремля рознесли за шоколадний тролінг зі шпилем

Російський телеканал "Дождь" отримав у подарунок зроблений із шоколаду Солсберецький собор, відправлений від імені пропагандистського каналу Russia Today.

Про це співробітники компанії повідомили у Twitter, опублікувавши фото шоколадної фігурки в святковій упаковці з логотипами RT.

Відзначимо, собор у Солсбері фігурує у фейковому інтерв'ю отруйників російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля Олександра Мішкіна (Олександр Петров) і Анатолія Чепіги (Руслан Боширов). Співробітники ГРУ спілкувалися з головним редактором Russia Today Маргаритою Симоньян і запевняли, що приїхали до Великобританії нібито для того, щоб "подивитися шпиль собору".

Маргарита Симоньян cont.ws

Скріншот

Скріншот

У мережі відреагували на новину і відзначили безглуздість і жорстокість жарту.

"Здається, це називається #більшепекла", — написав у Twitter блогер із ніком "Здесь Шепелин".

"Боброїдка хоче тему до абсурду довести", "Смішно дебілам, що народ в Англії потруїли", "Я б на вашому місці не їла... Раптом що", "Треба Марго відправити копію керченського мосту з обрізок кінострічок", "Ось на що гроші платників податків йдуть..." — пишуть у коментарях.

Кажется, это называется #большеада. Раша Тудей прислали на Дождь новогодний Солберецкий собор со шпилем из шоколада pic.twitter.com/t8LDJB8i11 — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) 27 грудня 2018 р.

Нагадаємо, журналісти проаналізували розповідь Петрова і Боширова в інтерв'ю та знайшли докази її неправдивості. Так, громадяни РФ допустили багато неточностей і помилок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пропагандистку Симоньян засудили за брехню про передбачуваного отруйника екс-шпигуна Сергія Скрипаля Руслана Боширова.