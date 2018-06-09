"А что это за краник сзади?" Сеть рассмешила "китайская" статуя Путина

Пользователи сети высмеяли статую, подаренную президенту России Владимиру Путину лидером Китая Си Цзиньпином.

Ее фото на своей странице в Facebook опубликовал политолог Алексей Голобуцкий, отметив, что Путин получил странный подарок в честь саммита Шанхайской организации сотрудничества.

"Си Цзинпинь в честь саммита ШОС подарил сегодня Путину традиционные гусли... в смысле, арфу и статую самого Путина. Лепили в полный рост (притом настоящий, карликовый) и судя по цвету - из любимого русского материала?" - написал Голобуцкий.

"Статую, надеюсь, традиционно из говна?" "Еще один персонаж пополнил терракотовую армию", "Это какой-то китайский Путин. Намекают Путину на судьбу китайского чиновника?" "А что это у него за краник сзади?" "Намек, пора смотреть на вас в скульптуре или памятнике", - отреагировали на новость подписчики в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин во время государственного визита в Китай рассмешил сеть своими кулинарными способностями.