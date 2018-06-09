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"А що це за краник ззаду?" Мережу розсмішила "китайська" статуя Путіна

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Користувачі мережі висміяли статую, подаровану президенту Росії Володимиру Путіну лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Її фото на своїй сторінці в Facebook опублікував політолог Олексій Голобуцький, зазначивши, що Путін отримав дивний подарунок на честь саміту Шанхайської організації співпраці.

"Сі Цзінпін на честь саміту ШОС подарував сьогодні Путіну традиційні гуслі... в сенсі, арфу, і статую самого Путіна. Ліпили в повний зріст (притому справжній, карликовий) і, судячи з кольору, - з улюбленого російського матеріалу?" - написав Голобуцький.

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"Статуя, сподіваюся, традиційно з гівна?" "Ще один персонаж поповнив терракотовую армію", "Це якийсь китайський Путін. Натякають Путіну на долю китайського чиновника?" "А що це у нього за краник ззаду?" "Натяк, пора дивитися на вас у скульптурі або пам'ятнику", - відреагували на новину підписники в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін під час державного візиту в Китай розсмішив мережу своїми кулінарними здібностями.

Особи
Сі ЦзіньпінВолодимир Путін
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