85-летняя пенсионерка после развода с мужем ищет любовь на сайте знакомств. Фото

Пенсионерка Хэтти Ретроэдж из Нью-Йорка заявила, что она зарегистрировалась в приложении для знакомств Bumble, чтобы "хорошенько развлечься". Кроме того, она любит называть себя "сексуальной женщиной".

Разведенная Хэтти также объяснила, что после того, как ее брак распался, она намерена встречаться только с молодыми мужчинами. Об этом пишет издание The Sun (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я снова готова встречаться с мужчинами и наслаждаться любовью! (в свои 85!). Я в восторге от того, что моя сексуальная энергия позволит мне это сделать. Не только старикам нравятся молодые женщины – мы изменим ситуацию", – сказала пенсионерка.

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У американки есть двое детей и трое внуков. В прошлом она работала танцовщицей, а на данный момент пробует себя в роли тренера и писателя.

Отметим, что Хэтти рассталась со своим бывшим мужем в 1984 году, когда ей было за 50. Она призналась, что бывший возлюбленный "недостаточно много работал, чтобы отправить детей в колледж".

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