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20 ноября • обновлено в 23:54
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Вернули без оборудования: появились новые детали о захваченных Россией украинских кораблях

1.4т
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На военно-морских судах "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", которые вернула Россия, демонтированы некоторые средства связи и навигационное оборудование.

Об этом сообщил командующий ВМС Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко, передает "Радио Свобода".

Военный добавил, что о точном состоянии переданных Украине кораблей можно будет говорить после проведения соответствующих следственных действий правоохранительными органами.

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"Будут проведены следственные действия Государственным бюро расследования, военной прокуратурой, после чего мы будем иметь полную картину состояния переданных кораблей. Это позволит передать информацию для предоставления правовой оценки действиям Российской Федерации в украинских и международных судебных инстанциях", – сказал Воронченко.

Украинский корабль в сопровождении судна береговой охраны РФ

Украинский корабль в сопровождении судна береговой охраны РФ

dw.com

Напомним, 20 ноября возвращенные Россией украинские корабли прибыли в порт Очакова (Николаевская область).

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Темы
Возвращение украинских кораблей Россией Российско-украинский конфликт
Персона
Игорь Воронченко
Место
Украина
Тег
Военно-морские силы Украины
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