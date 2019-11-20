Вернули без оборудования: появились новые детали о захваченных Россией украинских кораблях

На военно-морских судах "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", которые вернула Россия, демонтированы некоторые средства связи и навигационное оборудование.

Об этом сообщил командующий ВМС Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко, передает "Радио Свобода".

Военный добавил, что о точном состоянии переданных Украине кораблей можно будет говорить после проведения соответствующих следственных действий правоохранительными органами.

"Будут проведены следственные действия Государственным бюро расследования, военной прокуратурой, после чего мы будем иметь полную картину состояния переданных кораблей. Это позволит передать информацию для предоставления правовой оценки действиям Российской Федерации в украинских и международных судебных инстанциях", – сказал Воронченко.

Напомним, 20 ноября возвращенные Россией украинские корабли прибыли в порт Очакова (Николаевская область).

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 ноября 2018 года в Керченском проливе судно РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три корабля.

В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Оккупанты незаконно поместили их в московскую тюрьму, обвинив в "незаконном пересечении государственной границы России".

Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.

25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.

Украина и Россия 7 сентября провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных.

18 ноября в 12:00 по киевскому времени Россия передала Украине корабли.

При этом РФ вернула захваченные катера и буксир в полуразобранном состоянии и без боевого запаса.