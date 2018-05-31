"Вот вам и благодарность!" Жена заказчика "убийства" Бабченко заявила о провокации

Подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман был волонтером.

Об этом OBOZREVATEL сообщила супруга Германа Виктория. По ее словам, имеет место провокация.

"Да, Борис мой муж! Никакой связи с покушением у моего мужа нет. Это чистой воды провокация" - отметила Виктория.

Она подчеркнула, что Герман много помогал военным.

"Это действительно так, он помогал неоднократно армии Украины, был волонтером в зоне АТО. Вот вам и благодарность от страны, правительство которой не выделяет достаточно средств на вооружение. А собирает с народа. А высшие эшелоны власти не знают, какую машину приобрести и какую по счету недвижимость купить. У мужа безупречная репутация", - говорит Виктория.

Как сообщал OBOZREVATEL, о якобы убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая.

Сообщалось, что в него стреляли, после чего он "умер" в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала "фоторобот" предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства журналиста.