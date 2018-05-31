Суд арестовал организатора покушения на Бабченко

Шевченковский районный суд Киева арестовал организатора покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа на 2 месяца без права внесения залога.

Соответствующее решение суд принял на заседании в четверг, 31 мая.

Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (организация террористического акта).

Борис Герман Громадське

По информации СМИ, Герман был помощником бывших народных депутатов Михаила Гончарова и Игоря Плохого. Адвокат Евгений Солодко рассказал, что Герман является исполнительным директором предприятия СП "Шмайсер", которое производит оружие для украинских военных, а также занимался благотворительностью для нужд АТО.

Кроме того, всплыли данные о родственных связях Германа и экс-народного депутата от Партии регионов Дмитрия Притыки.

Позже появилась информация, что спецоперация с "убийством" Аркадия Бабченко якобы является способом решить корпоративный спор между учредителями украинско-германского совместного предприятия "Шмайсер", руководителем которого является Борис Герман.

Борис Герман Громадське

Сам же Герман на суде заявил, что является агентом СБУ и якобы не готовил покушение на Бабченко, а принимал участие в спецоперации Службы внешней разведки Украины по выявлению каналов финансирования российских диверсантов в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, о якобы убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая.

Сообщалось, что в него стреляли, после чего он "умер" в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала "фоторобот" предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства журналиста.