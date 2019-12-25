В воинской части под Одессой зверски избили женщину: Минобороны отреагировало

В Одесской области в одной из военных частей избили женщину-военнослужащую.

Об этом в Facebook сообщил Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, который пообещал взять дело под личный контроль.

Сейчас с рабочим визитом в Одессе находится его заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте.

"Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области… Дело беру под личный контроль. Детали сообщу после того, как выясню все подробности ", – говорится в сообщении.

Также Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в Военную прокуратуру.

Издание "Думская" пишет, что инцидент произошел в воинской части А3438, расположенной в селе Красноселка Лиманоского района, где находится региональный центр радиоэлектронной разведки. Избитой оказалась Наталья Кулиш, которая работала на кухне.

"Девочку, работавшую на кухне, дважды избили за то, что она вслух осмелилась возмутиться тем, что командир части и его заместитель по тылу воруют и назначают себе премии в 200% от оклада. В первый раз ее избили так, что повредили позвоночник. После этого ее в наказание отправили в командировку в Очаков. Там заставляли ремонтировать помещение, хотя по воинской специальности она повар. Когда приехала из командировки, избили еще раз. После этого она попала в госпиталь. Бойцы, которые видели все это, уверяют, что если она после госпиталя вернется в часть, то ее собьет машина или ее убьют каким-нибудь другим способом", – говорится в публикации.

Избили женщину-военную Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове избили офицера военного комиссариата, который пришел забрать призывника.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!