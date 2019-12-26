Зубы приклеила, синяк замазала: избитая в военчасти под Одессой женщина рассказала детали

Военнослужащая Наталья Кулиш, об избиении которой в в/ч А3438 ранее сообщили в Минобороны, раскрыла подробности инцидента.

По ее словам, она подверглась насилию со стороны другой военной – Веры Завгороднюк. Это произошло еще 14 декабря, передает ее слова "Радио Свобода".

"Нас отправили шить тенты на машины. Вера заявила, что не будет шить тенты и поедет домой, ей якобы трудно это делать. Я начала возмущаться, завязался конфликт, она начала меня ругать, а затем ударила по зубам и выбила два. Синяк на лице я замазывала, а зубы приклеила и так ходила до 19 декабря. Потом поехала в военный госпиталь", – рассказала Кулиш.

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При этом она уточнила, что конфликты в подразделении у нее начались с апреля 2019 года. По словам Кулиш, все из-за того, что однажды она начала в открытую говорить о коррупции.

"Я начала говорить о хищении сухих пайков, о том, что собирают с нас деньги, по 100-150 гривен в месяц, неизвестно на что. Меня вызвал заместитель командира части по тыловому обеспечению Дмитрий Ангелюк и заявил, что "я или служу или не служу" и угрожал уволить меня по состоянию здоровья", – сообщила военная.

Отмечается, что сам Ангелюк по телефону подтвердил проведение расследования, но опроверг обвинения Кулиш о коррупции и угрозах.

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