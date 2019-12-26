Главная Новости
26 декабря • обновлено в 07:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса

Зубы приклеила, синяк замазала: избитая в военчасти под Одессой женщина рассказала детали

4.6т
Читать материал на украинском

Военнослужащая Наталья Кулиш, об избиении которой в в/ч А3438 ранее сообщили в Минобороны, раскрыла подробности инцидента.

По ее словам, она подверглась насилию со стороны другой военной – Веры Завгороднюк. Это произошло еще 14 декабря, передает ее слова "Радио Свобода".

"Нас отправили шить тенты на машины. Вера заявила, что не будет шить тенты и поедет домой, ей якобы трудно это делать. Я начала возмущаться, завязался конфликт, она начала меня ругать, а затем ударила по зубам и выбила два. Синяк на лице я замазывала, а зубы приклеила и так ходила до 19 декабря. Потом поехала в военный госпиталь", – рассказала Кулиш.

Новости
Под Одессой пьяный водитель побил полицейского, остановившего его машину

Под Одессе в военчасти избили женщину

Под Одессе в военчасти избили женщину

Иллюстрация

При этом она уточнила, что конфликты в подразделении у нее начались с апреля 2019 года. По словам Кулиш, все из-за того, что однажды она начала в открытую говорить о коррупции.

"Я начала говорить о хищении сухих пайков, о том, что собирают с нас деньги, по 100-150 гривен в месяц, неизвестно на что. Меня вызвал заместитель командира части по тыловому обеспечению Дмитрий Ангелюк и заявил, что "я или служу или не служу" и угрожал уволить меня по состоянию здоровья", – сообщила военная.

Отмечается, что сам Ангелюк по телефону подтвердил проведение расследования, но опроверг обвинения Кулиш о коррупции и угрозах.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове избили офицера военного комиссариата, который пришел забрать призывника.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Украина Одесса
Тег
Министерство обороны Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
24
5
Смешно
0
Интересно
6
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги