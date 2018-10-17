В России пригрозили Украине гражданской войной из-за Томоса

Российский политолог и научный сотрудник University College of London Владимир Пастухов считает, что предоставление Томоса Украинской православной церкви якобы может завершиться гражданской войной.

Об этом говорится в его блоге. По мнению политолога, противостояние может начаться со сторонниками московской церкви и не иметь четких территориальных рамок.

"Мало кто сомневается в том, что подавление сопротивления "нового церковного меньшинства" будет в практической плоскости осуществляться не самыми интеллигентными способами. И как минимум отдельных инцидентов с насильственным захватом при молчаливом попустительстве властей приходов, не пожелавших добровольно порвать связи с Московским патриархатом, вряд ли удастся избежать", – отметил он.

По мнению Пастухова, на почве предоставления Томоса в Украине может возникнуть серьезный гражданский конфликт из-за сопротивления сторонников московской церкви.

"Особенность этого нового гражданского конфликта будет состоять в том, что у него не будет столь четкой региональной локализации как, например, у войны на Донбассе. Он может охватить почти всю территорию Украины за исключением, пожалуй, только ее самых крайних западных областей, где число сторонников московской церкви будет мизерным", – добавил он.

По словам политолога, глубинные настроения украинской паствы за пределами крупных населенных пунктов мало кому доподлинно известны.

"Вопрос об отделении был лишь вопросом времени, и тем не менее, время оказалось выбрано крайне неудачно. Искусственное стимулирование Томоса, на который руководство Украины сделало политическую ставку, представляется ошибкой. Это опасная игра, за которую можно получить красную карточку истории, если ситуацию на политическом поле не удастся удержать под контролем", – добавил он.

Пастухов назвал Томос в нынешней ситуацией "бесплатным пропуском на гражданскую войну".

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса.