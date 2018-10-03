''Украины нет, а Россия — круто!'' Боец АТО рассказал об ужасах плена в ''ДНР''

Бывший боец батальона "Донбасс" Иосиф Пономаренко поделился жуткими воспоминаниями о 117 днях плена у террористов "ДНР", которые ему и его побратимам пришлось пережить после Иловайского котла.

Он рассказал, что солдаты были вынуждены сдаться врагу, чтобы спасти раненных товарищей, которых оккупанты пообещали расстрелять. Для подтверждения своих намерений боевики обстреляли штаб украинских воинов снарядами, в результате чего всех находившихся в нем контузило. Террористы дали военным всего два часа на принятие решения, и 30 августа они согласились на плен, чтобы спасти жизни побратимам.

"К нам прибыла банда "Моторолы". Привезли нас в бывшее здание Службы безопасности Украины в Донецке. Туда приходили местные жители и плевали в нас. Били и кричали, что мы "насилуем их детей". Каждого отсняли на видео. Понял, что будем жить", — вспоминает Пономаренко.

После этого, рассказывает он, всех бойцов закрыли в подвале на два дня. Из-за этого многие парни срывались психологически. Помимо такого прессинга террористы решили поиздеваться над пленными и ужасной кормежкой — лишь через два дня заключения они накормили украинцев супом с соляркой. В последующие дни давали узникам есть раз в день — кашу и хлеб на десятерых человек.

Особо жестоко, рассказывает экс-боец "Донбасса", боевики "ДНР" относились к украинским снайперам и добровольцам из "Правого сектора".

"Искали снайперов среди нас. У одного парня забрали ноутбук. Там были фотографии с бойцами "Правого сектора". Его пытали страшно. Нам всем говорили, что Украины нет, а Россия — это круто", — делится пережитым Пономаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео с душераздирающими воспоминаниями украинских воинов, которым удалось выжить в Иловайском котле. На нем они рассказывают о том, как им пришлось эвакуировать с места жестокой бойни сотни тел погибших друзей, а также буквально выживать под шквальным огнем российского врага.