Убил ''правую руку'' Плотницкого: чистильщик ''повара'' Путина сдал его грязные дела в Сирии и на Донбассе

Близкий к Кремлю бизнесмен, внесенный в санкционный список США за вмешательство в выборы, Евгений Пригожин, также известный как "шеф-повар Путина", связан со смертью нескольких людей в России, Сирии и на Донбассе.

61-летний Валерий Амельченко 2 октября рассказал "Новой газете" о том, как выполнял грязную работу по заданию людей, работавших на Пригожина, участвовал в нападениях на оппозиционеров и блогеров, спецоперациях в России и за рубежом. Сам мужчина после интервью загадочно исчез, полиция ведет его розыск, Следственный комитет проводит проверку.

Валерий Амельченко "Новая газета"

Как успел рассказать Амельченко, он начал работать на Пригожина в конце 2012 — начале 2013 года. Группа выполняла особые поручения по линии службы безопасности: "В основном наблюдали за разными людьми".

"Он припоминает каких-то братьев на Васильевском острове, чей автомобиль облили специальной жидкостью, чтобы облезла краска; как на Большом проспекте Петроградской стороны имитировали ДТП: специально нанятый человек падал под колеса автомобиля предпринимателя Елены Черевко, хозяйки клиники "Дента-Л", у которой был спор о недвижимости с Пригожиным", - пишет с его слов газета.

Кадр с места подставного ДТП, где Амельченко "оказывал помощь потерпевшему" "Новая газета"

По словам Амельченко, осенью 2013 года он "с товарищем" посетил Сочи, целью было "воспитать" какого-то сочинского блогера, который "плохо писал про Путина". Якобы этот блогер торговал автомобильными запчастями, и его заманили на встречу под предлогом сделки. В результате беседы, блогер прекратил сетевую активность, отделавшись ушибами.

Так же Амельченко признался, что был на Майдане в Киеве. На вопрос, был ли он в Украине по личным делам или по заданию, Амельченко заметил: "Я не настолько богат, чтобы ездить туда по собственной инициативе".

Как отмечает СМИ, в 2014–2016 годах Амельченко и его людям приходилось работать в основном в Украине - как в "Донецкой и Луганской народных республиках", так и на территории, контролируемой центральным правительством. Например, он упоминал о том, как в Луганске из "пэбэшки" (9-мм ПБ "пистолет бесшумный") был ликвидирован некий важный персонаж, "правая рука Плотницкого" — в своем подъезде, на лестничной площадке между 3-м и 4-м этажами девятиэтажного дома.

"По описанию, это очень похоже на убийство помощника главы "ЛНР" Дмитрия Каргаева, труп которого с огнестрельными ранениями 16 марта 2016 года был обнаружен на лестничной площадке 2-го этажа в 6-м подъезде дома 12 по Суходольской улице в Луганске", - пишет СМИ.

Убийство Дмитрия Каргаева

Также Амельченко участвовал в операциях с отравляющими веществами. Действовали с помощью ветеринарного дротика. Одна из акций, по словам Амельченко, произошла летом 2016 года в Пскове. Из рассказа Амельченко следует, что "куратор" якобы поставил задачу проучить некоего блогера. Блогер, которому было около 40–45 лет, после инъекции упал, и скорая помощь не смогла спасти ему жизнь. Родственники уверены, что он умер от сердечного приступа.

Валерий Амельченко "Новая газета"

Но главная история Амельченко, как пишет СМИ, — сирийская. По словам наемника, 12 февраля 2017 года в Сирию направилась группа по заданию службы безопасности Пригожина. Задание группы, по словам Амельченко, — испытание различных препаратов на захваченных сирийской армией в плен членах "Исламского государства" и других боевиках.

Как следует из рассказа Амельченко, по прибытии в Сирию оказалось, что их там никто не ждет и никаких пленных "для опытов" предоставлять не собирается. Он упоминал, что группа какое-то время находилась в Тартусе, затем какое-то время в Хомсе, побывала в Тифоре.

Подготовка охотников на ИГИЛ "Новая газета"

Якобы "главный" из Петербурга настаивал на выполнении задания, несмотря на трудности. Кем-то из руководства было принято решение проводить тестирование препаратов на членах отрядов так называемых "Охотников за ИГИЛ" (ISIS Hunters), подготовка которых велась инструкторами "группы Вагнера" на базе примерно в 80 километрах от Хомса. Яд добавляли в сок и другие напитки, однако после отравления высокопоставленного сотрудника Мухабарата, курировавшего "Охотников за ИГИЛ", операция была свернута.

"К моменту публикации нам неизвестна судьба Валерия Амельченко. Может быть, он инсценировал свое похищение и решил самостоятельно скрываться как от расплаты за разговорчивость со стороны бывших коллег, так и от интереса журналистов. Но не менее вероятно, что после встречи с "кураторами" он изменил свою позицию и сейчас готовится публично опровергать собственные слова, невзирая на факты", - резюмирует российское СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, у "повара" Путина оказалось уголовное прошлое.