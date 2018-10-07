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Террорист ''ДНР'' изнасиловал ''сослуживца'': что о нем известно

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Террорист "ДНР" изнасиловал "сослуживца", напоив его перед этим большим количеством алкоголя.

Как сообщается в Twitter на странице блогера "Фашик Донецкий", инцидент произошел в одной из местных больниц. Насильник - Бикеев Юрий 1969 года рождения.

"Путь в народное ополчение Донбасса наш герой выбрал не из патриотических либо иных благородных мотивов, а тупо скрываясь от уголовного преследования в Украине за жестокое избиение сожительницы весной 2018 года", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что ранее Бикеев был приговорен к тюрьме за кражу.

Террорист ''ДНР'' изнасиловал ''сослуживца'': что о нем известно
Террорист ''ДНР'' изнасиловал ''сослуживца'': что о нем известно
Террорист ''ДНР'' изнасиловал ''сослуживца'': что о нем известно

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть рассмешил восставший против Кремля "ДНРовец".

Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
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Белый господин
Белый господин
Поди фашик и попал под раздачу? А может и сам попросил у 50-ти летнего об утехе. Мерзота.
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Васильев Александр
Васильев Александр
Ватники! Вперед! Сруццкий мир попирают в самой извращенной форме!.. Блин! Ржалъ въ голось!!!
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