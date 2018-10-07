Террорист ''ДНР'' изнасиловал ''сослуживца'': что о нем известно

Террорист "ДНР" изнасиловал "сослуживца", напоив его перед этим большим количеством алкоголя.
Как сообщается в Twitter на странице блогера "Фашик Донецкий", инцидент произошел в одной из местных больниц. Насильник - Бикеев Юрий 1969 года рождения.
"Путь в народное ополчение Донбасса наш герой выбрал не из патриотических либо иных благородных мотивов, а тупо скрываясь от уголовного преследования в Украине за жестокое избиение сожительницы весной 2018 года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ранее Бикеев был приговорен к тюрьме за кражу.
Ты не поверишь ,но геи есть не только в Европе ! pic.twitter.com/KzdnhDdOs0— Фашик Донецкий (@FashDonetsk) 7 октября 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть рассмешил восставший против Кремля "ДНРовец".