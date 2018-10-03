''Вернулась в порно'': Поклонская снялась в фильме террористов ''ЛНР''

Бывший "прокурор" оккупированного РФ Крыма Наталья Поклонская снялась в фильме террористов "ЛНР" с названием "Ополченочка".

Как передают подконтрольные оккупантам ресурсы, депутат российской Госдумы исполнила эпизодическую роль - прокомментировала ситуацию на Донбассе в 2016 году.

Сообщается, что съемка двух сцен с Поклонской прошла без дубля, с первого раза. Террористы рассчитывают презентовать фильм в мае 2019 года.

Участие Поклонской в фильме оккупантов рассмешило известного политолога Алексея Голобуцкого, который не смог оставить эту новость без комментария.

"Поклонская сегодня приехала в Луганск на премьеру фильма с её участием "Ополченочка". Ну вот, няша вернулась к истокам, к тому, с чего начиналась её публичная карьера в 2014: к старому доброму порно", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская рассмешила сеть заявлением о "героической" гибели экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко.