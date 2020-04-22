Стянули артиллерию и "охотятся" на людей: разведка Украины рассекретила "карантин" террористов

Российские террористы на Донбассе продолжают использовать период карантина из-за коронавируса для дестабилизации на фронте.

Как сообщается в сводке Главного управления разведки на сайте Минобороны Украины, оккупанты устанавливают дополнительные минные поля, в том числе на потенциальных участках разведения войск, в непосредственной близости от дорог и сельскохозяйственных угодий.

При этом минирование противником местности осуществляется с использованием запрещенных противопехотных мин ПМН и МОН.

Кроме того, противник продолжает удерживать на скрытых огневых позициях 122-мм гаубицы Д-30 и самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения. Военную технику оккупанты разместили в районах населенных пунктов: Белое (Лутугинский район Луганской области), Бугаевка (Перевальский район Луганской области), а также вблизи линии соприкосновения.

Война на Донбассе ZN.UA

"Также российское оккупационное командование использует введение карантинного режима на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для сокрытия подготовки диверсионных групп и снайперских пар. В частности, на этой неделе оккупанты проводили активную подготовку за пределами полигонов. Также противник интенсивно пополнял запасы боекомплекта в передовых подразделениях, в том числе боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов", – сообщила украинская разведка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разведка узнала, что террористы "Л/ДНР" активно занялись вербовкой украинцев, которые из-за карантина вернулись с заработок в России на Донбасс. Российские оккупанты решили воспользоваться пандемией и развернули целую рекрутинговую кампанию на временно оккупированных территориях.

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