Советник Суркова ''слил'' план Кремля по Украине: раскрыта ложь России

Советник помощника президента России Владислава Суркова Алексей Чеснаков заявил, что прекращение Украиной договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве ставит под сомнение всю систему соглашений между двумя странами.

Как написал журналист Виталий Портников в своем Telegram-канале, Москве сейчас важно доказать, что никакого правового пространства между РФ и Украиной не существует, а виновата не агрессия россиян в Черном море 25 ноября.

"Нет договора о дружбе – нет договора по Азовскому морю и Керченскому проливу. Такова юридическая и политическая логика, причинно-следственная связь. Таким образом, Украина сама себя лишает права свободного судоходства в этом регионе", – процитировал Портников слова Чеснакова.

По словам журналиста, это заявление не случайно было сделано в день встречи в "нормандском формате", где Сурков будет доказывать, что Украина якобы сама разрушает правовое пространство двусторонних договоренностей.

"А России остается разве что сокрушенно разводить руками и удивляться киевским "провокаторам". Но эта логика лжива по самой своей сути. Это примерно, как вечные российские доказательства того, что вступление Украины в НАТО угрожает интересам национальной безопасности России. То же самое – и с договором по Азовскому морю. Россия напала на наши корабли тогда, когда еще действует договор о дружбе между двумя странами, а значит – никакая система российско-украинских соглашений не размывалась даже по определению советника Суркова", – пояснил Портников.

Владислав Сурков REUTERS

Он добавил, что это не помешало россиянам обстрелять украинские корабли и захватить в плен их экипажи. К тому же никакой свободы судоходства в акватории Керченского пролива и Азовского моря уже давно нет, потому что РФ Россия делает все возможное, чтобы силой доказать свое право контролировать и пролив, и море.

"Но Москве сейчас важно другое - доказать, что никакого правового пространства между Россией и Украиной не существует - и не по причине российской агрессивности, а по причине украинской неконструктивности. И после констатации этой "неконструктивности" продолжать утверждать право силы вместо международного права всюду, где Москве позволят это сделать", – резюмировал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL,корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего Россия применила оружие и захватила три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ. Россияне отказывались признаваться, что напали на корабли, заявляя, будто это украинцы "вторглись в территориальные воды РФ".

Уже 28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.

На фоне этих событий президент Украины Петр Порошенко заявил, что государство прошло подготовку к прекращению действия договора о дружбе, так как соглашение полностью утратило какой-либо смысл по вине Москвы. 6 декабря Верховная Рада приняла законопроект о прекращении дружбы, после чего президент подписал документ.