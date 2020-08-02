Россия сделала все, чтобы никто не узнал о секретах вагнеровцев, – генерал СБУ

Задержанных 33 российских наемников из частной военной компании Вагнера белорусские силовики заподозрили в подготовке терактов и массовых беспорядков.

Ситуация беспрецедентная. Однако и Украину она не обошла стороной – треть из задержанных включены в список "Миротворца" как участники боевых действий на Донбассе на стороне России, также среди них есть и граждане нашей страны.

Бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор Виктор Ягун в разговоре с OBOZREVATEL поделился мнением, что произошло в Беларуси накануне президентских выборов, как Россия готовилась разыграть "украинскую карту" и что представляет из себя так называемая ЧВК Вагнера.

Экс-замглавы СБУ, генерал-майор Виктор Ягун. Фото Игоря Бондарева

– Что по вашему мнению произошло в Беларуси и какова настоящая цель вагнеровцев? Версии горячо обсуждают.

– Версий действительно много и они имеют право на жизнь, в том числе о возможном транзите вагнеровцев, о том, что в Беларуси был по сути хаб, оттуда они могли вылетать в другие страны и так далее. Но главное – ЧТО будут сейчас говорить задержанные в Беларуси.

Лукашенко знал о перемещении таких лиц через территорию своей страны. Он мог подготовиться к проведению акции и в какой-то момент взять вагнеровцев и использовать втемную, для себя.

Важный момент. В Следственном комитете РБ сообщили, что задержанные в Минске россияне заявили, что собирались лететь в Венесуэлу, Турцию, Сирию и на Кубу. Задержанные были допрошены с участием защиты, "их показания непоследовательные, а цели пребывания в Беларуси противоречивые".

Отмечу, что в рамках специальной операции спецслужб Московии по прикрытию задержанных боевиков в Беларуси в сети появился их контракт на якобы охрану нефтяных объектов Правительства национального согласия в Ливии, куда россияне должны были попасть через Турцию.

Возникает риторический вопрос, если боевики Вагнера ​​воевали на стороне так называемой Ливийской национальной армии и к ним есть вопросы у спецслужб Турции, то с какой стати с ними подписан контракт Правительством национального согласия и они собирались лететь в Триполи через Стамбул? Они что, совсем "безбашенные"?

Задержание вагнеровцев в санатории "Белорусочка". Скриншот из видео ТВ Беларуси

Вообще,там настолько все запутано, что, думаю, мы не узнаем правду. Хотя я все же больше верю в версию, что не просто так именно в Беларуси появились эти "наемники".

Если посмотреть, как Россия защищает – причем, защищает планомерно и с использованием определенных версий, с документами – какую-то "частную компанию", это вызывает большие подозрения.

Такое впечатление, что в России уже были готовы. Главное – чтобы защитить, чтобы не всплыла на поверхность версия о возможном использовании вагнеровцев в дестабилизации ситуации в Беларуси.

– По вашему мнению, как они действовали бы в Беларуси?

– России нужны были силовые ячейки на территории Беларуси. Если по аналогии с Украиной, такие силовые ячейки были задействованы у нас уже после Майдана. А в Беларуси их бы задействовали после выборов.

В случае, если бы их человек Лукашенко, которого они еще более-менее могут контролировать, отошел в сторону, появилась бы новая сила, которую Россия контролировать не может. Именно поэтому они задействовали такой силовой механизм дестабилизации.

И если вернуться к версии, что вагнеровцы будто бы не сели на самолет, потому что он не прилетел или они опоздали...

Наемников задержали в санатории "Белорусочка" Скриншот из видео ТВ Беларуси

– Но они, по утверждению белорусских силовиков, и не собирались вылетать ближайшими рейсами.

– Слушайте, все это выглядит странно. Они сидели в санатории, ждали. Чего ждали? Окончания выборов, оглашения результатов выборов.

Допустим, Лукашенко проигрывает на выборах президента Беларуси. А потом что? Потом начинаются взрывы. Потом, как в нашем Славянске в 2014 году, – захватывается райотдел милиции, поднимается флаг Росии и "Путин, введи войска".

И тогда новый президент Беларуси начинает решать проблему не как объединить страну после Лукашенко, а как бороться с российской гибридной оккупацией.

Захваченный в Славянске райотдел милиции (апрель 2014 года). Фото Анны Молчановой

– Интересное совпадение, среди задержанного в Беларуси "десанта" был и уроженец упомянутого вами г. Славянска Донецкой области. Россия ведь могла и сыграть на "украинском вопросе".

– Среди задержанных вагнеровцев также был идентифицирован и бывший беркутовец, который бежал из Украины, принял российское гражданство и даже где-то там служил. А потом решил, что больше денег он заработает "на стороне".

Что касается части задержанных, Россия не признает их украинское гражданство – якобы все отказались от него и приняли российское.

На самом деле часть тех людей имела украинские документы, и это как раз документы прикрытия.

Мы имели аналогичные случаи, когда в России наших атошников пытались использовать в проведении каких-то террористических актов, чтобы потом показать – смотрите, теракты в Российской Федерации осуществляются бывшими украинскими военнослужащими. Что это такая акция, направленная против РФ. Мол, закинули диверсионные группы и прочее.

Я, например, не исключаю, что один из элементов прикрытия этой группы – это показать этих боевиков, подбросить им украинские документы. Показать, что это вообще из Украины люди. И что дестабилизирующий фактор – это не РФ, а именно Украина. Которая прислала какой-нибудь "Правый сектор", добробаты, которые начинают свою войну за снятие действующего президента или для того, чтобы присоединить к Украине Беларусь. Россия могла что угодно придумать.

Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа

– После задержания вагнеровцев в Беларуси в Кремле заявили, что не знают ни о какой ЧВК Вагнера, а также не располагают информацией о том, что задержанные могли воевать на Донбассе и в Сирии.

– Когда мы говорим о российской ЧВК Вагнера, у нас просто подмена понятий. Дело в том, что в РФ действительно нет никаких частных военных компаний – ни юридически, ни физически. Это просто "прокси", которые находятся на службе в Главном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (военная разведка. – Ред.) и которые просто не могут быть использованы как официальные представители РФ.

Эта ситуация использовалась еще Советским Союзом в далекие 30-е в Испании. Тогда там не было никого из военнослужащих Союза, но присутствовали "обычные" командировочные, которые "просто" имели военное образование.

Так же действует и Российская Федерация. Потому что открыто воевать за интересы России – это одно, а использовать наемников под видом какой-то там частной компании, причем даже не зарегистрированной в РФ, – другое.

Но при этом наемники имеют вооружение и боеприпасы, имеют обеспечение, логистику государственными самолетами, государственных инструкторов... И все это происходит неизвестно за какие деньги, неизвестно с какой стати.

И самое главное: вагнеровцы всегда оказываются именно там, где появляются государственные интересы России или частные интересы близких к руководству Российской Федерации лиц.

Возьмем, к примеру, Пригожина и почему вагнеровцы появились в Судане? Потому что фирма Пригожина добывает там золото.

Россия сделала все, чтобы никто не узнал о секретах вагнеровцев, – генерал СБУ

P.S. Вечером 1 августа Россия потребовала у Беларуси скорейшего освобождения задержанных россиян.