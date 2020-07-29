В Беларуси задержали 32 иностранных боевика – СМИ

В ночь на 29 июля под Минском (Беларусь) якобы задержали 32 боевика иностранной частной военной компании.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на свои источники. При этом Следственный комитет Беларуси не подтверждает и не опровергает задержание.

"Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию", – сообщил официальный представитель СК Сергей Кабакович, передает РИА Новости.

Также спикер МВД Беларуси Ольга Чемоданова отметила, что у нее на данный момент "нет информации по этому задержанию".

В пресс-службе КГБ Беларуси комментариев пока не давали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси более 300 человек задержали во время протестов против отказа в регистрации кандидатов в президенты Виктора Бабарика и Валерия Цапкала.