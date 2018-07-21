Охотятся на ВСУ: озвучена версия, откуда на Донбассе российские биатлонистки

Спецслужбы России еще со времен СССР активно используют спорт в качестве прикрытия для диверсионной деятельности. Поэтому информация украинских СМИ о биатлонистках из РФ, которых оккупанты используют на Донбассе в качестве снайперов, имеет под собой основания.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV эксперт по проблемам национальной безопасности Тарас Жовтенко.

По словам эксперта, данная информация "достаточно реалистичная, но ее надо воспринимать в историческом ракурсе".

"Мы не должны забывать, что исторически деятельность отдельных спецслужб Советского Союза, в первую очередь военной разведки – Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил, всегда была связана с использованием спортсменов в качестве прикрытия для проведения операций и отработки определенных навыков, необходимых для диверсионной и разведывательной работы на территории противника", - заявил Жовтенко.

"Исторически известны факты, когда офицеры ГРУ были официальными членами сборной СССР и по биатлону, и по многим другим видам спорта, которые имеют общие моменты с деятельностью спецназа ГРУ. Эта практика была для СССР довольно типичной, и естественно, что она остается типичной для России", - объяснил он.

Как отметил эксперт, вопрос в том, настоящие ли это биатлонистки, или офицеры ГРУ Генштаба РФ, "которые таким образом отрабатывают навыки для проведения диверсионно-разведывательной работы не только на линии разграничения, но и, возможно, в глубоком тылу".

"Вполне возможно, что РФ, понимая проблемы с допингами и другие непростые моменты участия российских спортсменов в разных олимпиадах, таким способом пытается вернуться к практике СССР, когда отдельные советские команды выигрывали мировые олимпиады и международные соревнования за счет того, что в их составе были не только спортсмены, а люди которые прошли спецподготовку в подразделениях ГРУ. Вполне возможно, что эти "биатлонистки" могут готовиться к каким-то очередным соревнованиям", - предположил Жовтенко.

С другой стороны, добавил эксперт, "это может быть часть пропагандистской кампании, чтобы внести определенный хаос в понимание того, что российская сторона делает на линии разграничения".

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