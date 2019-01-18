Россия задумала настроить два народа против Украины: что известно 

Российская Федерация начала распространять сепаратистские настроения среди болгар и гагаузов в Украине и Молдове.

Как сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук, молдавские пророссийские работники науки (в т. ч. члены Российской академии наук И. Грек, В. Гросул) активно распространяют провокационную информацию о якобы негативном отношении к представителям болгарской и гагаузской национальности.

"Что якобы обусловливает целесообразность их самоорганизации и объединения в отдельную общину с образованием самостоятельных анклавов", — отметил он.

В частности, по данным Тымчука, эти ученые провели "исследование" истории болгар и гагаузов на "юге Бессарабии и отметили национальную идентичность представителей данных национальностей. В связи с этим они сделали выводы о "невозможности их сосуществования" с украинцами и молдаванами.

Hristo Vladev/globallookpress

При этом пропагандируется откровенно преувеличенная роль Российской империи в развитии "юга Бессарабии" (касается как Украины, так и Молдовы).

В частности, на эту тему Греком представлены "исследования" "Купоран — Ровное: история, культура, люди болгарского села в Буджаке", "Буджак", "Бессарабские болгары: история, проблемы, перспективы", а Гросулом — "Бессарабия в международных отношениях нового времени".

"Данная псевдонаучная деятельность может иметь заказной характер со стороны России и нацелена на раздувание сепаратистских настроений среди болгар и гагаузов в Украине и Молдове", — уверен Тымчук.

Он подчеркнул, что в указанных монографиях авторы максимально отходят от факта принадлежности юга Одесской области Украине, повсеместно заменяя этот факт понятиями территорий "Бессарабия", "Буджак", "Прут-Днестровское междуречье", всячески пытаясь подчеркнуть "самостоятельность" и "самодостаточность" этих территорий, и активно пытаясь навязать месседж об "исключительной роли" России в их развитии, а также о тесных "исторических связях" с Москвой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СБУ перекрыли канал пропаганды Кремля в Украине.

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