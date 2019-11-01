Разведение сил у Петровского: Украина пошла на жесткие меры

Дата отвода войск в районе населенного пункта Петровское Донецкой области будет пересмотрена. Причиной является обстрел, который зафиксировали на этом участке.
Как сообщают "Новости Донбасса", об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк 1 ноября.
"Действительно, обстрелы были, поэтому мы ожидаем пересмотра даты", – отметил он во время брифинга в Кабинете министров.
Разведение войск
"Новости N"
Загороднюк уточнил, что последний обстрел на участке разведения у Петровского был зафиксирован 30 октября. Министр также напомнил, что разведение сторон начинается после семидневного режима прекращения огня.
Что касается ситуации в Золотом, то, по словам Загороднюка, там разведение сил и средств уже завершено, а территория находится под контролем Министерства внутренних дел Украины.
"Сейчас уже практически оно [разведение] завершено и территория полностью находится под контролем Министерства внутренних дел", – цитирует слова министра Интерфакс-Украина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
один украинский воин получил ранения и один был травмирован в результате боевых действий на Донбассе 31 октября.
Напомним, о достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом президент Владимир Зеленский сообщил 1 октября на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера".
После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
29 октября министр Пристайко заявил о начале разведения сил в Золотом. Данные подтвердили в штабе ООС.
В Петровском разведение должно было стартовать 4 ноября.
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