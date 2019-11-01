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1 ноября • обновлено в 14:27
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Разведение сил у Петровского: Украина пошла на жесткие меры

6.2т Читать материал на украинском

Дата отвода войск в районе населенного пункта Петровское Донецкой области будет пересмотрена. Причиной является обстрел, который зафиксировали на этом участке.

Как сообщают "Новости Донбасса", об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк 1 ноября.

"Действительно, обстрелы были, поэтому мы ожидаем пересмотра даты", – отметил он во время брифинга в Кабинете министров.

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Разведение войск

Разведение войск

"Новости N"

Загороднюк уточнил, что последний обстрел на участке разведения у Петровского был зафиксирован 30 октября. Министр также напомнил, что разведение сторон начинается после семидневного режима прекращения огня.

Что касается ситуации в Золотом, то, по словам Загороднюка, там разведение сил и средств уже завершено, а территория находится под контролем Министерства внутренних дел Украины.

"Сейчас уже практически оно [разведение] завершено и территория полностью находится под контролем Министерства внутренних дел", – цитирует слова министра Интерфакс-Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Отвод войск на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
Тег
Министерство обороны Украины
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Ну то что обстрел был со стороны лесов где шкерятся дупобаты - это однозначно зафиксировано. Надо подавлять такие обстрелы глобальным огнём. Можно напалмом.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ну и иде жесткие?
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
под контролем МВД..это опять волонтеры с охотничьими ружьями что ли? Аваковские?
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