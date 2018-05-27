Развалить Россию: появилась альтернатива предложению Туки

В конфликте с Россией Украине нужно "рассчитывать только на себя", а не ждать, когда страна-агрессор "развалится под гнетом санкций".

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал известный украинский журналист Роман Цимбалюк, комментируя недавний "план действий" от замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки.

Цимбалюк не согласился с заявлением замминистра о том, что Россию можно уничтожить без единого выстрела, для чего достаточно лишь усилить санкции.

"Не любою, когда говорят глупости. Если это делают люди у власти, за такими глупостями следует тяжелейшие последствия и гибель людей", - написал журналист, подчеркнув, что рассчитывать на такой сценарий "мягко говоря недальновидно".

"Властям Украины нужно исходить не из того, что она (РФ. - Ред.) когда-то развалится, а из того, что рядом агрессивная, злобная, сильная в военном плане и богатая страна", - уверен Цимбалюк.

Он считает, что "красивых вышиванок" для победи над Россией недостаточно. "Этого не будет", - подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Тука дал неутешительный прогноз о мире на Донбассе.