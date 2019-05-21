Расстреливали в упор: вскрылась страшная правда о трагедии под Иловайском

Часть украинских защитников убили в 2014 году под Иловайском в тот момент, когда они были лишены боеспособности, а выживших подвергали жестоким пыткам.

Этот факт был установлен Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека в результате долгого расследования, по результатам которого был обнародован отчет о нарушении человеческих прав и международного гуманитарного права.

Так, стало известно, что 29 августа 2014 года около 20 военнослужащих выехали на грузовике из одного населенного пункта в другой. В результате обстрела спаслись только 7 бойцов, которые вывесили белый флаг. Однако оккупационные войска приказали им сложить оружие и раздеться, а вскоре некоторых расстреляли в голову и со спины, несмотря на то, что они были hors de combat (лишены боеспособности).

Иловайский котел uapress.info

Отмечается, что выживших передали украинской стороне. Именно благодаря их показаниям удалось установить правду о беспределе оккупационных войск.

Кроме того, в отчете УВКПЧ сказано о 300 украинских военнослужащих и добровольцах, которые попали в плен и содержались в нечеловеческих условиях. К украинцам применяли пытки, самыми распространенными из которых были избиение, в том числе с элементами сексуального насилия, имитация казни и другие угрозы физического насилия.

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hvylya.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео с душераздирающими воспоминаниями украинских воинов, которым удалось выжить в Иловайском котле.

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