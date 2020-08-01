Расстрел эвакуационной группы на Донбассе: появилась новая версия событий. Видео
Расстрел эвакуационной группы: появилась новая версия событий.
Побратими разведчиков, которые погибли 13 июля на Донбассе, рассказали свою версию событий, происходивших в тот день.
Их рассказ в Facebook опубликовал волонтер Роман Доник. Он также опубликовал соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца новости).
Расстрел эвакуационной группы: появилась новая версия событий. Кадр видео YouTube Романа Доника
Отмечается, что утром 13 июля группа разведчиков выполняла антидиверсионную задачу возле села Зайцево. Тогда первым в результате подрыва погиб командир группы Дмитрий Красногрудь с позывным "Мир".
После того, как командование узнало о ситуации, оно решило договориться с террористами об эвакуации тела через ОБСЕ и СЦКК.
По словам побратимов, около 14:00 группа из восьми человек (разведчики, саперы, представители СЦКК) выдвинулись на эвакуацию. Сержант Ярослав Журавель с позывным "Ярик" шел первым, потому что знал дорогу к погибшему.
Расстрел эвакуационной группы: появилась новая версия событий. Кадр видео YouTube Романа Доника
"И здесь происходят вещи, которые пытаются скрыть от общества: вооруженная группа эвакуации. Шестеро из восьми вооруженные, два представителя СЦКК без оружия. Лишь четверо из восьми в белых чехлах с надписью "СЦЦК" на касках и бронежилетах. Это "Ярик", один из саперов, который шел сразу за ним и два последних из группы, представителя "СЦЦК". Прошло примерно 5 часов с момента подрыва командира. Рацию, которая была у него, могли забрать оккупанты, но группу все равно выпускают с рациями на той же прошивке", – сказано в обращении.
Отмечается, что оккупанты открыли огонь по группе с трех направлений в 7-8 метрах от тела павшего воина. "Ярик" получил ранение в ногу, а остальная группа, не убедившись в каком состоянии раненый, начала отходить и сообщила командованию, что тот погиб.
В то же время с дрона удалось найти "Ярика", который двигался в сторону своих позиций.
Далее, как отмечается в обращении, была сформирована еще одна группа для эвакуации раненого, на этот раз с медиком, но без каких-либо видимых опознавательных знаков. Медик приблизился к раненому на расстояние 30 метров, но оккупанты начали обстреливать его. Им обоим удалось найти укрытие, однако он начал паниковать и побежал, зацепив растяжку, в результате взрыва погиб на месте. Также контузию получил старший группы эвакуации.
Расстрел эвакуационной группы: появилась новая версия событий. Кадр видео YouTube Романа Доника
"В то же время под выход группы привели в боевую готовность все силы батальона и решили навестись на цели. Команда есть, но целей никто не дал. То есть расчеты средств огневого поражения готовы к работе, но не знают, куда наводиться", – подчеркнули в обращении.
Также военнослужащие добавили, что в период с 13 по 18 июля в районе, где последний раз видели раненого, не было ни одного обстрела и попыток спасения. При этом, по их словам, события происходили в 350-400 метрах от украинских позиций.
Расстрел эвакуационной группы: появилась новая версия событий. Кадр видео YouTube Романа Доника
Медэкспертиза установила, что сержант Журавель умер от кровопотери в период с 14 по 16 июля.
Кроме того, отмечается, что две группы спецназа были готовы выйти за ранеными в любой момент, но был приказ о запрете любых поисково-спасательных операций.
Facebook Романа Доника
Facebook Романа Доника
Facebook Романа Доника
Facebook Романа Доника
Facebook Романа Доника
Facebook Романа Доника
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 июля в результате обстрела войсками России на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Во время подрыва на неизвестном взрывном устройстве скончался еще один украинский защитник.
На эвакуацию погибшего под Горловкой разведчика отправилась группа в составе девяти военнослужащих, однако они попали в тройную засаду. В результате обстрела погиб медик и двое бойцов получили ранения. По данным журналиста, погибли два человека.
Состоянием на 12:00 14 июля стало известно, что террористы "ЛНР" похитили тело украинского военного, который погиб около Зайцево.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что убийство украинского медика на Донбассе имеет признаки военного преступления.
Прокуратурой Донецкой области начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины.
Президент Владимир Зеленский назвал такие действия "очередным доказательством цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков".
В ООС раскрыли подробности расстрела эвакуационной группы.