Путин еще катается на Т-34, Россия не имеет военной силы, – офицер ВМС США

Россия не готова к "лобовой" войне с Украиной и предпочитает дергать страну за "ниточки". Но рано или поздно Украина обрежет их. Президент США Дональд Трамп не пророссийский и не пропутинский. Об этом свидетельствуют его шаги.

Президент России Владимир Путин "живет" во Второй мировой войне, оторванный от современной реальности. Такое мнение в блиц-интервью в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал капитан первого ранга Военно-морских сил США в отставке Гарри Табах.

– Прозвучало заявление о том, что Штаты должны поддержать намерение Украины и Грузии вступить в НАТО. Что это значит для нашей страны? Это действительно произойдет в ближайшее время? Или это политическое заявление в противостоянии с Россией?

– Я думаю, что это все-таки больше политическое заявление. Еще три года назад, когда Дональд Трамп вступил в свои полномочия президента, я сказал, что он дал распоряжение Пентагону, чтобы они изучили вопрос, как Украина и Грузия могут стать полноценными членами НАТО. Я знаю, что и НАТО реагировало на это.

Но я думаю, что с военной точки зрения тут большой разницы не будет. Все равно все страны НАТО в военном смысле поддерживают Украину. Черное море окружено натовскими странами и простреливается с каждого угла. Поэтому особого стратегического значения Черное море не имеет.

Но с политической точки зрения из-за 5-го параграфа Украина чувствовала бы себя намного более уверенно, частью чего-то большого и сильного. И тогда во время переговоров, во время торговли, во время принятия политических решений у Украины, конечно, руки были бы более развязаны, если бы она была полноценным членом НАТО.

– И все-таки это заявление сделано для того чтобы в Кремле немного понервничали? Или там тоже понимают, что это просто политические заявления?

– Я не думаю, что Россия готовится к лобовой, полномасштабной войне с Украиной. Она никогда не могла этого сделать. После Грузии она это поняла.

Для этого России и нужны были "Мистрали", чтобы иметь командные пункты. Они не получили их из-за Крыма. Я сейчас не буду вдаваться во все детали, там много проблем.

И потом, что касается президента России, который сейчас, я думаю, чувствует себя более уверенно в том, что он теперь "царь всея Руси" надолго, то это не его манера – воевать в лобовую, воевать полномасштабными войнами.

Он будет продолжать дергать за эти ниточки в Крыму, на Донбассе, в Грузии, в Абхазии, но в лобовую он не пойдет. Он будет продолжать устраивать беспорядки, недовольство "русского мира" в Украине.

– В последнем интервью господин Козак, который представляет Россию в Минске, сильно раскритиковал позицию Украины. Значит, мы все делаем правильно? Некоторые эксперты говорят, что в последний момент мы из этой ловушки ускользнули. Теперь нервничают в России, думают, как эту "нить" натягивать. Как бы нам ее обрезать?

– Я думаю, что "обрезание" у вас произойдет само собой. Я считаю, что Украина идет к этому. Она продвигается не прямо, не со сверхзвуковой скоростью, она продвигается зигзагами – два шага вперед, шаг назад. Но движется в правильном направлении.

Люди увидят, что экономика Украины улучшается, что уровень жизни растет, что Украина – часть цивилизованного, а не средневекового мира, где правят короли и цари, что украинцы могут путешествовать по всему миру, везде иметь бизнесы и жить, где хотят. Чем больше ваша страна будет становиться цивилизованной и современной, тем больше людей захочет у вас жить. Они будут сами возвращаться, они сами будут требовать, чтобы их вернули в родную Украину.

Я думаю, что это не произойдет завтра или послезавтра, ни с этим президентом, ни со следующим президентом, но это происходит.

Может быть, просто оттуда, где я сижу, из Майями, я смотрю через розовые очки. Но я часто бываю в Украине. И в каждый приезд я вижу прогресс, я вижу, что Украина становится цивилизованней и цивилизованней. Не во всем, не сразу, но каждый раз я вижу прогресс.

Чем больше этого прогресса будет, тем быстрее и безболезненнее это "обрезание" произойдет.

Владимир Путин

– Интересно услышать ваше мнение по поводу президентских выборов в Штатах. Как-то не сложились отношения президента Зеленского с Трампом. Какие шансы у вашего фаворита – Трампа – на второй срок?

– Я не знаю, почему вы говорите, что отношения не сложились. Я думаю, они сложились. Это обыкновенные отношения между главами государств, у каждого интересы своего государства.

Но я думаю, что отношения у них довольно хорошие, потому что Америка активно участвует в жизни Украины, чтобы Украина оставалась независимой свободной державой. Наоборот, президент Трамп хотел бы, чтобы Украина была частью НАТО – в той или иной степени.

Что у нас будет на выборах? В России мы знаем, кто будет президентом задолго до выборов. В Америке мы не знаем, кто будет президентом, пока не начнутся выборы и мы не увидим, как штаты становятся синими или красными. В Израиле мы даже не знаем, кто президент после выборов.

Поэтому посмотрим. Я знаю только одно – что при бывшем президенте США, его вице-президенте и его главе Госдепа, в Министерстве иностранных дел в России после Грузии произошла "перезагрузка". Грузию забыли, что дало зеленый свет на захват Украины, Крыма.

Когда президент Обама нагнулся и сказал: "Я буду более гибким после того, как меня переизберут", это фактически дало зеленый свет. Занимайте Крым, занимайте Казахстан, занимайте Беларусь, у нас "перезагрузка", мы с вами дружим.

После того как Крым был захвачен, президент Обама, вице-президент Байден наложили вето на предоставление Украине летального оружия, хотя Конгресс разрешил. Против "Северного потока" не вводили никаких санкций.

Пришел Трамп, и всю Украину убедили, что он пророссийский, пропутинский. Но как только он пришел к власти, Украине сразу же дали летальное оружие, сразу же в Америке закрыли российские консульства, сразу же начали сильно бить Меркель по голове насчет "Северного потока", вывели войска из Германии и перевели их в Польшу. Все это недружественные жесты по отношению к Путину, но очень дружественные по отношению к Украине.

В 1995 году был расформирован наш Второй флот – тот флот, который стоял против Советского Союза. Трамп снова поставил его на боевое дежурство. Опустил цену на нефть. Он вышел из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Это против России, это не против Украины.

И теперь против этого человека, который столько сделал для Украины, на выборах идет человек, который в принципе дал зеленый свет для захвата и начала войны в Украине, потому что Байден – это продолжение Обамы.

Поэтому я не понимаю всех ваших экспертов, политологов и дипломатов, которые говорят, что Байден будет лучше для Украины, чем Трамп.

– По поводу летального оружия. Вы верите в то, что сказано в одной из книг о Трампе – что он сначала не хотел давать летальное оружие Украине после того, как узнал, что происходит здесь?

– Я не знаю, можно ли верить тому, что написано в книге. Я думаю, что Трамп – человек очень аккуратный, особенно когда речь идет о войне. Трамп избирался на той ноте, что он был против войны в Ираке, он говорил, что будет заканчивать все эти бесконечные войны, и раздавать летальное оружие кому попало он тоже не будет. Да, это была его предвыборная платформа.

Поэтому, я думаю, он спросил: а почему мы должны дать Украине летальное оружие, почему Конгресс принял такое решение и почему Обама на это наложил вето? Это был резонный вопрос, потому что оружие очень опасное – и засекреченные снайперские винтовки, и Javelin.

Думаю, потом он принял решение, что давать оружие надо, чтобы украинцы отбивали российские танки не саперными лопатками за счет молодых тел своих патриотов, а имели даже с моральной точки зрения поддержку Америки в этой войне против России.

Таким образом, в конце концов он принял правильное решение, хотя Трамп не человек войны. Он борется и воюет экономически – он знает и понимает экономику, понимает деньги, он понимает, что такое экономические санкции. Так он борется и с Китаем, и с Россией.

Дональд Трамп

– Мы видим, как Трамп экономически борется с Китаем, но насколько сильно в этом плане он взаимодействует с Россией? Нефть упала, Россия несет колоссальные убытки, но все равно пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. Мне кажется, с Китаем Трамп экономически борется больше, чем с Россией. Может, потому что Китай сильнее.

– Конечно, Китай – это вторая экономическая сила после США, а Россия – это где-то на уровне Нигерии, только со снегом и с ядерным оружием.

С Китаем у нас идет огромная торговля, там очень много воровства и нечестности. Наша большая рабочая сила была отдана Китаю. И в ситуации коронавируса мы видим, насколько зависимыми мы были от Китая. Все лекарства, все препараты, все технологии, которые нужны для медицины, оказались в руках у китайцев, включая такую мелочь, как маски.

Поэтому очень важно создать здоровые отношения с Китаем – больше, чем с Россией. Она ничего такого не представляет. Это не экономическая сила и даже не военная сила. Политически она тоже имеет очень мало влияния в мире. Это просто опасная, ядовитая сила, с которой опасно иметь дело. У них что-то может взорваться, они будут вмешиваться в Сирию, в Северную Корею. Они везде будут мешать и пакостить.

Этот уличный хулиган, у которого нет никаких знаний, никакого образования, никакой работы, никаких инвестиций, будет трясти из вас мелочь.

– Но у этого хулигана есть ядерная палка.

– Конечно.

– И амбиции. Недавно в американском издании мы все читали статью Путина о том, что нужен новый мировой порядок. Мы же понимаем, что он говорит о второй Ялте. Готов ли Трамп участвовать в этом?

– Как в сегодняшнем мире можно вообще что-то делить на территории? Сегодня мир не состоит из захвата территорий. Сегодня мир состоит из совершенно других понятий, из других измерений. Это высокие технологии, это медицина, это космос, это океан. Границы сегодня не имеют никакого значения.

Зачем захватывать территории? Зачем захватывать Крым? Что он вам даст? До этого все туда ездили, отдыхали, все было нормально. Что теперь вам дает этот кусок земли, кусок соли?

Трамп не мыслит такими вещами. Трамп мыслит экономически – с кем у нас будет торговля, как у нас будут ходить корабли через океаны, чтобы Китай не загораживал проходы, на Северный полюс, на Южный полюс. Он мыслит такими масштабами.

А Путин живет во Второй мировой войне, он еще катается на Т-34 и считает, что это сам лучший танк в мире. Да, может быть, это был хороший танк, но это было сто лет тому назад.

Он живет в другой параллели, в другом веке. Он до сих пор считает, что должна быть "Ялта" и мы должны поделить мир. Украина отходит в его мир, а Мексика отходит в американский мир. Больше так не работает.