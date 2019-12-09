Под завалами Одесского колледжа нашли еще два тела

Количество погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 12 человек.

Еще тела двух погибших нашли под завалами в ночь на 9 декабря, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"9 декабря в 00:35 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 05:15 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека", – сообщили спасатели.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в больницах остается 9 из 30 пострадавших во время пожара.

Пожар в Одессе ГСЧС

Пожар в Одессе ГСЧС

Пожар в Одессе ГСЧС

Пожар в Одессе ГСЧС

Пожар в Одессе ГСЧС

Пожар в Одессе ГСЧС

Пожар в Одессе ГСЧС

Пожар в Одессе ГСЧС

Пожар в Одессе ГСЧС

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