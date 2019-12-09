Под завалами Одесского колледжа нашли еще два тела

Количество погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 12 человек.
Еще тела двух погибших нашли под завалами в ночь на 9 декабря, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"9 декабря в 00:35 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 05:15 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека", – сообщили спасатели.
В ведомстве отметили, что в настоящее время в больницах остается 9 из 30 пострадавших во время пожара.
Пожар в Одессе
ГСЧС
Пожар в Одессе
ГСЧС
Пожар в Одессе
ГСЧС
Пожар в Одессе
ГСЧС
Пожар в Одессе
ГСЧС
Пожар в Одессе
ГСЧС
Пожар в Одессе
ГСЧС
Пожар в Одессе
ГСЧС
Пожар в Одессе
ГСЧС
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 декабря масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
5 декабря около 18 часов из-под завалов достали первое найденное тело. Погибшая Анна Бортюк работала в колледже преподавателем математики и информатики.
Кроме того, вечером 5 декабря объявилась одна из пропавших без вести. Это женщина 1981 г.р. по имени Руслана.
6 декабря из-под завалов спасатели достали тела еще двоих жертв пожара.
В ночь на 7 декабря было найдено еще одно тело. Вечером 7 декабря в больнице скончался спасатель.
Утром 8 декабря под завалами найдены еще два тела.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно, кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Одесситы массово сдавали свою кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Пожар в колледже Одессы" на OBOZREVATEL.