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30 октября • обновлено в 16:09
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Отвод войск на Донбассе: в МВД прояснили ситуацию в Золотом

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В поселке Золотое на Донбассе на смену бойцам Вооруженных сил Украины пришли усиленные патрули полиции и Нацгвардии, сформированные из ветеранов АТО.

Об этом рассказал в эфире ObozTV советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, комментируя отвод войск в Золотом. По его словам, 30 октября ситуация там абсолютно спокойная и полностью контролируется правоохранительными органами.

По словам Шкиряка, утром 30 октября обстрелов в районе разведения сил не было зафиксировано. На месте событий координирует деятельность подразделений МВД заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян.

"Сегодня все бремя, которое будет после разведения сил Украины на 1 км, будет ложиться именно на подразделения Министерства внутренних дел. Национальная полиция, Национальная гвардия и Пограничная служба целиком готовы ко всем вызовам", – отметил он.

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"Сегодня там работают усиленные патрули Национальной полиции и Нацгвардии, которые сформированы из самых профессиональных и подготовленных сотрудников, которые прошли горнило войны, имеют военный опыт в АТО и ООС в добровольческих батальонах и Вооруженных силах Украины. Это специалисты по контртеррористической и контрдиверсионной деятельности", – подчеркнул советник главы МВД.

На вопрос, возможен ли конфликт у правоохранителей в Золотом с добровольцами, участвующими в акции "Нет капитуляции", Шкиряк ответил: "Среди правоохранителей также много добровольцев… Происходит абсолютно нормальный здоровый диалог... Сейчас никаких конфликтов не возникает. Как волонтеры, как общественные деятели, они имеют право там находиться. Они граждане Украины".

Отвод войск на Донбассе: что происходит в Золотом

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Отвод войск на Донбассе Новости Луганска и Луганской области
Персона
Зорян Шкиряк
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ЛНР Министерство внутренних дел Украины Национальная полиция Украины Национальная гвардия
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филипп филипыч
филипп филипыч
По словам Шкиряка, утром 30 октября обстрелов в районе разведения сил не было зафиксировано - тут упоротые благим матом орали что после отведения будет захват территорий. хде обещанный захват?))
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Прости господи..кстати это..этот крендель в Индию проститутку катал на поломанном Ил 76?.
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