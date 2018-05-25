Отобрал нож: Стерненко впервые озвучил подробности нападения

Известный активист, экс-глава областного отделения "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко рассказал, что отобрал нож у нападавшего.

Об этом он рассказал в комментарии журналистку Роману Скрипину в эфире UMN, отметив, что ему не объявили о подозрении.

"Мы с Наташей, моей девушкой, шли домой. На подходе к дому нас встретили двое людей, начали наносить удары, в том числе ножом. Удалось отобрать (нож). Когда они продолжили наносить удары я пытался обороняться, увидел, что нападающий начал убегать. Один в одну сторону, другой в другую. Я - за одним из них", – рассказал Стерненко.

По словам активиста, нападавший пробежал 30-40 метров, после чего упал, держась за бок. Мужчина заявил, что сильно ранен.

"Я вызвал скорую, тут же увидел, что у меня с руки кровь брызжет. Приехала скорая. Они вместо того, чтобы оказывать первую медицинскую, начали нападать на Наталью, говорить, что "нельзя их снимать, они против", – отметил он.

Стерненко добавил, что медики после подошли и "вяло" посмотрели на раненного.

"Сказали: "а, труп" и забрали меня", – отметил он.

Стерненко также рассказал, что у него довольно сильно ранена рука. Нападавший порезал вены, артерию и сухожилия.

"Сделали операцию. Несколько часов хожу с перемотанной, но все будет хорошо, восстановится", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, двое мужчин напали на Стерненко поздно вечером 24 мая. Он оборонялся и нанес одному из них удар ножом в живот. В результате, мужчина умер. Полиция задержала второго подозреваемого.

Журналист и волонтер Родион Шовкошитний рассказал, кто может стоять за нападением на Стерненко.