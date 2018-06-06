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"Окей, Гугл": Бабченко пояснил, как появился "расстрельный список"

1.4тЧитать новость на украинском

Журналист Аркадий Бабченко заявил, что ему мало что известно о "расстрельном списке" из 47 журналистов и блогеров, который стал известен СБУ в результате спецоперации по инсценировке его смерти.

"Хотите, я вам скажу, как составлялся этот список? По Гуглу. "Пивоварник (Вячеслав Пивоварник, подозреваемый в организации покушения на Бабченко - ред.), на вот тебе лям баксов, грохни пяток журналюг в Украине". "Да без проблем. Окей, Гугл, кто там у бандер что пишет". А вы тут на полном серьезе обсуждаете, как связать ту фамилию с этой", – написал он в Facebook.

Бабченко подчеркнул, что ему "не докладывают, настоящий список или нет, утечка это или специальный слив".

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"Все, что я знаю про список, это то, что сначала были названы только две фамилии. А остальные стали известны потом, в результате проведенной операции", – пояснил он.

Журналист допустил, что российские спецслужбы не стали придумывать сложную схему в данном случае.

"Завезли бабла – по меркам Москвы вообще копеечного – наняли организаторов и исполнителей, двое лоханулись и спалились, да и черт бы с ними, зато третий – сработал. Вот и всё. Зачем придумывать что-то более сложное, если и простое работает?" – считает Бабченко.

"Если вы думаете, что в ФСБ сидят одни штирлицы, основная задача которых не создать видимость работы и не доложить наверх об успехах ради звездочек, должностей и премий, как они раскрывают террористическую сеть Аль-Каиды, посадив десять таджикских дворников, или какой урон они наносят НАТО, убивая агентов Госдепа, а на деле шлепнув самых заметных и потому первых попавшихся в Гугле журналистов – то не думаю, что это так. С идиотами и показухой там все в порядке", – добавил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. 30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация, и что журналист жив. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс.

31 мая в Шевченковском райсуде Киева назвали имя заказчика покушения на Бабченко, а вскоре арестовали его на 2 месяца без права внесения залога.

Позже стало известно о списке из 47 человек, на которых также готовились покушения.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтПокушение на Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Украина
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Овечкин Василий
Овечкин Василий
Этот дурачок, как и все остальные из их списков накуй России не нужны! Здесь их никто не знает, то что кто-то из них что-то воняет не только здесь, но даже там никому не интересно! Кто в России слышал про Бабченко до того, как его "убили"? С остальными "врагами ПутЕна" всё ещё печальнее!😃
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