Военнослужащие Вооруженных сил Украины в зоне ООС на Донбассе погибают из-за того, что им не чем защититься и дать ответ врагу.

Об этом рассказал один из офицеров ВСУ, которого цитирует в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Не буду говорить за всех, скажу за нашу бригаду, что происходит. За ротацию мы не продвинулись ни на шаг, находимся на прежних позициях. Но, к сожалению, все равно несем потери. В одном из батальонов бригады за ротацию погибло пять человек – у них самый сложный участок, бои контактные", – отметил он.

Война на Донбассе

По словам офицера, основные причины потерь – осколочные ранения.

"Противник ведет обстрел осколочными гранатами РПГ, ВОГами, одного бойца застрелил снайпер. У нас выгодные позиции, господствующие высоты, но первые четыре месяца, как мы зашли, наша артиллерия и танки не работали вообще, боеприпасов для подавления огнем нам не давали", – сказал он.

Военный сравнил вооружение украинской армии с вооружением ИГИЛ.

"Когда мы слышим про реформы по стандартам НАТО, все смеются. Это обман общества, в армии в это не верит ни один реально воюющий человек. У нас стандарты вооружения на уровне ополченцев из Сирии или Африки", – подчеркнул он.

Офицер привел пример минометной батареи одного из батальонов, где половина минометов неисправна, а остальные применяются с дистанции 1-2 километра, стволы расстреляны полностью.

"Это минометы "Молот" 2016 года, есть стволы даже до 7 тысяч выстрелов выдержавшие. В общем, минометы подлежали замене еще после прошлой ротации, все об этом знают, мы и при Муженко просили замену, но заявку не выполняли, теперь приезжает Руслан Борисович Хомчак, обещает, и тоже ничего не делается. Замену не производят, хотя на складах минометы есть. А мы рискуем собой", – рассказал он.

По словам военного, станковые гранатометы СПГ есть, а выстрелов к ним нет, не дают.

"Есть автоматические гранатометы, но к ним нет ВОГов. Россияне нас засыпают ВОГами, а нам ответить нечем. Поэтому иногда и залетает прямое попадание", – констатировал он.

Также офицер перечислил ряд других проблем:

бойки к установкам ЗУ-23 вышли из строя – офицеры батальона скидываются деньгами, закупают сами по Украине;

30-мм пушки 2А42 – запчасти со складов не поступают, заказывают через волонтеров;

никаких американских тепловизоров и прицелов не дают, все волонтерское.

"Сейчас огромный дефицит патронов 7,62 мм – уже бойцов безоружными выставляют. Дошло до того, что сами наладили в полевых условиях производство боеприпасов, чтобы было что забрасывать противнику в окопы", – заявил он.

По мнению военного, такой бардак происходит потому, что армии ставят по-прежнему не военные, а политические задачи, стратегии войны нет.

"Главного в Киеве интересует только один вопрос - почему кто-то погиб. А то, что люди гибнут, потому что враг продолжает войну, гибнут, потому что не дают оружия, боеприпасов, нет нормальной организации, нет нормального планирования, то это делают вид, что не замечают, ну чтобы ответственность свою не признавать", – заключил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее прокуратура задокументировала очередной факт вооруженной агрессии России в Донецкой области.

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