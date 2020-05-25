Причиной смерти школьницы Кристины Пьяновой из-под Харькова, в убийстве которой подозревают родную мать, стали более 70 ножевых ударов.
Об этом в эфире программы "Говорит Украина" на телеканале "Украина" заявил представитель полиции. Он уточнил, что смертельные ранения ребенку были нанесены несколькими ножами.
По словам правоохранителя, 25 колото-резанных ран были обнаружены на голове погибшей и еще 50 – на туловище.
Убийство школьницы под Харьковом
Кроме того, стало известно, что Татьяна Пьянова, подозреваемая в убийстве родной дочери, якобы ревновала ее к отцу.
Во время эфира, помимо всего, выяснилось, что погибшая Кристина перед смертью жаловалась своему глухонемому дяде на психические проблемы у матери.
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 апреля в 05:30 в Харькове задержали невменяемую обнаженную женщину с пакетом, в котором лежала человеческая голова.
При этом она бросалась на полицейских. В погоне принимали участие четыре экипажа полиции.
Оказалось, что в пакете находилась голова дочери-подростка неадекватной женщины. Обезглавленное тело девочки обнаружил ее дядя и заявил в полицию.
Личность женщины, которую задержали в Харькове с отрезанной головой несовершеннолетней девочки, установили. Ею оказалась 38-летняя жительница села Подворки Татьяна Пьянова.
Прощание с 13-летней Кристиной состоялось в Подворках 5 мая. Девочку похоронили в белом свадебном платье. В сети появилось видео похорон.
Подозреваемая в убийстве Татьяна Пьянова сейчас находится в СИЗО, но 28 мая Апелляционный суд Харькова планирует рассмотреть жалобу адвоката.
Сторона защиты намерена просить домашний арест, мотивируя тем, что у правоохранителей нет доказательств того, что Пьянова может скрываться от следствия.
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