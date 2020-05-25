Также односельчане утверждали, что мать погибшего ребенка якобы занималась окультными обрядами

Одной из версий убийства была ревность женщины к учительнице девочки. Татьяна Пьянова якобы была нетрадиционной ориентации

Соседи характеризовали женщину как идеальную мать, но на допросе она называла дочь "ошибкой молодости"

Позже выяснилось, что полиция поймала Татьяну Пьянову, которую заподозрили в убийстве родной дочери

30 апреля под Харьковом задержали обнаженную женщину с пакетом, в котором лежала голова девочки

Причиной смерти школьницы Кристины Пьяновой из-под Харькова, в убийстве которой подозревают родную мать, стали более 70 ножевых ударов.

Об этом в эфире программы "Говорит Украина" на телеканале "Украина" заявил представитель полиции. Он уточнил, что смертельные ранения ребенку были нанесены несколькими ножами.

По словам правоохранителя, 25 колото-резанных ран были обнаружены на голове погибшей и еще 50 – на туловище.

Убийство школьницы под Харьковом

Кроме того, стало известно, что Татьяна Пьянова, подозреваемая в убийстве родной дочери, якобы ревновала ее к отцу.

Во время эфира, помимо всего, выяснилось, что погибшая Кристина перед смертью жаловалась своему глухонемому дяде на психические проблемы у матери.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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