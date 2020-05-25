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25 мая • обновлено в 22:11
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Обезглавливание девочки под Харьковом: в полиции рассказали о 75 ударах разными ножами

  • 30 апреля под Харьковом задержали обнаженную женщину с пакетом, в котором лежала голова девочки

  • Позже выяснилось, что полиция поймала Татьяну Пьянову, которую заподозрили в убийстве родной дочери

  • Соседи характеризовали женщину как идеальную мать, но на допросе она называла дочь "ошибкой молодости"

  • Одной из версий убийства была ревность женщины к учительнице девочки. Татьяна Пьянова якобы была нетрадиционной ориентации

  • Также односельчане утверждали, что мать погибшего ребенка якобы занималась окультными обрядами

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Причиной смерти школьницы Кристины Пьяновой из-под Харькова, в убийстве которой подозревают родную мать, стали более 70 ножевых ударов.

Об этом в эфире программы "Говорит Украина" на телеканале "Украина" заявил представитель полиции. Он уточнил, что смертельные ранения ребенку были нанесены несколькими ножами.

По словам правоохранителя, 25 колото-резанных ран были обнаружены на голове погибшей и еще 50 – на туловище.

Убийство школьницы под Харьковом

Убийство школьницы под Харьковом

Кроме того, стало известно, что Татьяна Пьянова, подозреваемая в убийстве родной дочери, якобы ревновала ее к отцу.

Во время эфира, помимо всего, выяснилось, что погибшая Кристина перед смертью жаловалась своему глухонемому дяде на психические проблемы у матери.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Убийство в Харькове
Место
Украина Харьков
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