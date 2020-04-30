Задержанная в Харькове по подозрению в убийстве дочери Татьяна Пьянова заявила, что ее ребенка зовут Ева, а не Кристина.

Об этом женщина заявила на заседании суда, который избирал ей меру пресечения. Видео в Facebook опубликовала журналистка Анна Юрченко.

Татьяна Пьянова

"Чужая семья это потемки, спуститесь с небес на землю. Как так получилось? Как как? Ошибка молодости, т*ахнули в 16 лет и забеременела. И дочь у меня не Кристина, а Ева, чтобы вы знали. А скоро будет Адам", – говорила задержанная.

Напомним, что в Харькове задержали голую женщину, которая бегала по городу с пакетом, где лежала отрезанная голова.

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