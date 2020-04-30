В Харькове подозреваемая в убийстве дочери Татьяна Янова якобы была экстрасенсом и проводила обряды.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Веха", который пообщался с соседями задержанной женщины.

Убийство ребенка в Харькове

"Не на камеру знакомая женщины рассказала, что у нее (Яновой – Ред.) не все нормально было с психикой, она была якобы экстрасенсом и проводила обряды", – передано в сообщении.

Отметим, что в полиции области сообщили, что есть достаточно оснований, чтобы утверждать, что именно мать убила девочку. При этом Янова на учетах не состояла.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Харькове задержали голую женщину, которая бегала по городу с пакетом с отрезанной головой.

Позже полиция раскрыла жуткие детали о кровавой трагедии в Харькове.

Также соседка рассказала о женщине, отрезавшей голову дочке.

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