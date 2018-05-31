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"Мы все знали": организатор "убийства" Бабченко объявил себя агентом СБУ

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Организатор покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман назвал себя агентом Службы безопасности Украины.

Как сообщает ZN.ua, об этом Герман сказал в Шевченковском суде Киева, где ему избирают меру пресечения. Он заявил, что якобы не готовил покушение на Бабченко, а принимал участие в спецоперации Службы внешней разведки Украины по выявлению каналов финансирования российских диверсантов в Украине.

Также, по словам Германа, он знал, что нанятый им "киллер" Алексей Цымбалюк сотрудничает со Службой безопасности Украины.

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"Цымбалюк был избран контрразведкой, поскольку он известен еще с АТО. Поэтому мы знали об инсценировке, и что Цымбалюк побежит (В СБУ. - Ред.). Но для того, чтобы получить информацию, мы передали россиянам список из 30 целей (30 фамилий, на которых якобы готовились покушения. - Ред.). В СБУ много людей, которые общаются с Россией", - приводит слова Германа "Громадське".

Он также заявил, что нашел несколько путей доставки денег, а также "политические партии и политиков, которые этими деньгами пользуются".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне были озвучены неожиданные данные о Борисе Германе.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персоны
Борис ГерманАркадий Бабченко
Место
УкраинаКиев
Объект
Служба безопасности Украины
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